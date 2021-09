Kreisliga Augsburg

12:52 Uhr

Ein Treffer aus großer Distanz sorgt für eine große Überraschung

Plus SSV Anhausen gewinnt in Göggingen mit 1:0. TSV Dinkelscherben feiert den sechsten Sieg in Folge

Den sechsten Sieg in Folge feierte in der Fußball-Kreisliga Augsburg Spitzenreiter TSV Dinkelscherben. Das 1:0 bei der SpVgg Lagerlechfeld fiel knapp aus. Im Spitzenspiel musste sich der TSV Zusmarshausen beim nach wie vor verlustpunktfreien Kissinger SC mit 0:2 geschlagen geben. Während der SSV Anhausen überraschend mit einem 1:0 beim TSV Göggingen drei wichtige Punkte gegen den Abstieg verbuchen konnte, ging der FC Emersacker beim TSV Schwabmünchen II mit demselben Ergebnis leer aus.

