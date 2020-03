vor 55 Min.

Zusmarshausen feiert gelungene Generalprobe

6:1-Sieg gegen Bezirksligisten. SpVgg Westheim verliert nach 4:1-Führung.

Kuriose Ergebnisse gab es in den Vorbereitungsspielen der Fußballer. Der SpVgg Westheim reichte eine 4:1-Führung beim TSV Firnhaberau nicht und verlor am Ende mit 4:5. Eine gelungene Generalprobe feierte der TSV Zusmarshausen mit einem 6:1-Sieg gegen den Bezirksligisten TG Viktoria Augsburg.

(0:2). Die Gäste ließen den Ball schnell und sicher durch ihre Reihen laufen und zeigten sich torhungrig. Dem konnten die Lohwaldkicker, die auf Stammkräfte wie Frank Lehrmann, Raphael Schimunek, Akif Dogan und Selami Murseli verzichten mussten, nur phasenweise Paroli bieten. Der Pausenstand von 0:2 war eine logische Folge. Cyrill Siedlaczek konnte auf 1:3 (78.) verkürzen, ehe der Nord-Bezirksligist drei Minuten später den 1:4-Endstand erzielte. (tsvn-)

(0:2) Im Duell der beiden Kreisligisten, das kurzfristig nach Jettingen verlegt wurde, erwischten die Lila-Weißen einen Start nach Maß. Simon Achatz verwertete eine Hackenablage von Thomas Kubina (5.). Der Offensivmann schnürte nach einer halben Stunde sogar den Doppelpack (31.). Nach Wiederanpfiff schlichen sich allerdings ein paar Unkonzentriertheiten ein, sodass Heiko Pflieger auf 1:2 verkürzen konnte (46.). Der TSV blieb aber vor allem konterstark und schraubte das Ergebnis durch Tore von Dominik Mayrock (59.) und zweimal Alexander Brecheisen (55./82.) nach oben. Zwischenzeitlich traf auch noch der Ex-Dinkelscherber Sebastian Hofmiller. (ilia)

(2:1). Im dritten Testspiel der dritte Sieg für den Nord-Kreisklassisten. Nachdem der A-Klassist durch ein Eigentor in Führung gegangen war (3.), drehten Robin Schmidbaur (13. und 50.), Tobias Dennerlöhr (24. und 76.) sowie Jan Blochum (46.) den Spieß um.

(0:1). Die Augsburger führten zur Pause zurecht mit 0:1, denn die Jungs von Ciro Ciano waren gedanklich nicht auf dem Platz. Nach Wiederbeginn zeigten sich die TSV-ler extrem verbessert. Selahattin Cakir traf doppelt (47./55.), Justin Kresse mit einem lupenreinen Hattrick (63./83./89.). (tsvn-)

(0:2). Beim Vergleich der Spitzenreiter aus der A-Klasse West III gegen A-Klasse Nordwest brachte Kilian Hirle die Gäste relativ früh in Führung (16.). Alexander Braun baute noch vor der Pause auf 0:2 aus (27.). Den 0:3-Endstand stellte Kilian Hirle (77.) her. (her)

(1:0). Das erste Gegentor durch Florian Burkhardt fiel bereits in der 10. Minute, kurz nach der Pause legten die Hausherren in Person von Andre Holzbock einen weiteren Treffer nach. (ilia)

(0:0). Nur zu einem Unentschieden reichte es für den SVT beim Kreisklassisten, der sogar bis zur 81. Minute führte. Reinhold Armbrust gelang der Ausgleich.

(3:0). Eine gelungene Generalprobe für den Frühjahrsauftakt am Sonntag gegen den Kissinger SC feierte der TSV mit einem Kantersieg gegen den Süd-Bezirksligisten. Christian Wink, Sebastian Müller (je 2), Luca Jaskolka und Andreas Belak trafen ins Tor.

(1:4). Nach einer 4:1-Pausenführung musste die SpVgg noch Federn lassen. Benedikt Betscher (2), Fabio Miccoli und Marius Dußler hatten nach 29 Minuten einen komfortablen Vorsprung herausgeschossen. Dann schlug der Ost-Kreisligist mit vier Toren zurück.

(5:1). Matthias Mayr, der insgesamt vier Tore erzielte, Manuel Sommer (2), Andreas Küchelbacher und ein Eigentor sorgten gegen die nur mit zehn Mann angetreten Gäste für den Kantersieg.

(2:1). Nach der schnellen 2:0-Führung durch Alexander Scheurer und Michael Furnier traf Altantuul Tuvshinbaatar für die Gäste zum 1:2. In der 62. Minute erhöhte Christian Unger zum 3:1, ehe Kevin Britsch für den Endstand sorgte. (mira)

(0:1). Nachdem Florian Thalmeir die Gäste mit seinen beiden Treffern in Front brachte (29./54.), konnte Christian Schade zum 1:2 verkürzen. (60.) (mira)

SF Bachern – TSV Fischach 2:4

TSV Steppach – SSV Margertshausen 5:0

TSG Stadtbergen – TSV Rehling 3:0

SG Kammeltal – TSV Leitershofen 4:2

VfR Foret – SV Gessertshausen 2:2

SV Nordendorf – DJK West 1:0

FC Emersacker – TSV Unterthürheim 0:3

CSC Batzenhofen – TSV Hollenbach II 1:0

FSV Inningen – TSV Leitershofen 4:0

SC Biberbach – TSV Ellgau 4:2

