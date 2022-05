Bezirksliga Nord

07.05.2022

Derby: Zwischen Meitingen und Altenmünster geht es um den Klassenerhalt

Ein Duell auf Augenhöhe lieferten sich der SC Altenmünster (links Mario Kalkbrenner) und der TSV Meitingen (rechts Nemanja Ranitovic) beim 2:2 in Hinspiel.

Plus Der TSV Meitingen und der SC Altenmünster kämpfen im Fußball-Derby am Sonntag um noch wichtige Punkte. Den Klassenerhalt hat noch keines der beiden Team sicher.

In Meitingen ist Derbyzeit. Am Sonntag empfängt das Fußballteam des TSV Meitingen den SC Altenmünster in der Bezirksliga Nord. Im direkten Duell geht es für beide Teams um viel. Meitingen kann mit einem Sieg den Klassenerhalt sichern, Altenmünster könnte sich mit drei Punkten ein kleines Polster auf die Relegationsränge aufbauen.

