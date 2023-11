Abstiegskampf zur närrischen Zeit in vollem Gange

Zum Beginn der Karnevalssaison gibt es für den SSV Anhausen wenig zu lachen. Der TSV Diedorf, der SV Ottmarshausen und die SpVgg Westheim stehen punktgleich vor dem TSV Welden knapp über dem Strich.

Zu Beginn der närrischen Zeit endet die Hinrunde der Kreisliga Augsburg. Der 15. Spieltag wird am kommenden Samstag mit den Gastspielen des TSV Neusäß (beim TSV Königsbrunn) und des TSV Zusmarshausen (bei TG Viktoria Augsburg) eröffnet. Nach drei Niederlagen in Folge will der TSV Diedorf auf dem heimischen Rasen die Negativserie gegen den FC Kleinaitingen brechen, während der SV Ottmarshausen beim Kissinger SC bestehen muss. Die SpVgg Westheim kann sich nur mit einem Sieg beim ASV Hiltenfingen über dem Strich halten. Im Kellerduell empfängt der TSV Welden Tabellenschlusslicht SSV Anhausen.

TSV Diedorf - FC Kleinaitingen . Zu Gast beim SV Ottmarshausen hatte sich Aufsteiger Diedorf mehr vorgenommen. Die Mannschaft von Spielertrainer Florian Sandner unterlag mit 0:1. „Die erste Halbzeit haben wir verschlafen, aber im zweiten Durchgang sind wir besser ins Spiel gekommen. Darauf lässt sich aufbauen“, resümiert Sandner . Nach drei Niederlagen in Folge will der TSV mit einem Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten FC Kleinaitingen den Abwärtstrend beenden. „Wenn wir den Kampf annehmen und über 90 Minuten so spielen wie in Ottmarshausen im zweiten Durchgang, dann sind drei Punkte drin“, zeigt sich der Coach zuversichtlich. Sein spielender Co-Trainer Alexander Galis wird wegen einer schweren Verletzung in diesem Kalenderjahr nicht mehr auflaufen können.

TSV Königsbrunn - TSV Neusäß . Nach einer umkämpften Partie konnte der TSV Neusäß gegen den SSV Anhausen die nächsten drei Punkte sammeln (1:0). „Gegen den Letzten ist es nie leicht, wir mussten viel inverstieren, aber im Endeffekt haben wir gut verteidigt und verdient gewonnen“, resümiert Neusäß-Coach Serkan Demharter. Vor der Form des bevorstehenden Gegners ist er gewarnt. „Der TSV Königsbrunn ist besser drauf als letztes Jahr, wir brauchen eine Leistungssteigerung, dann sind sie schlagbar“, sagt Demharter“, der am Samstag auf seinen Kapitän Tobias Müller urlaubsbedingt verzichten muss.

TG Viktoria Augsburg - TSV Zusmarshausen . Im Spitzenspiel gegen die SpVgg Lagerlechfeld konnte der TSV Zusmarshausen Rang zwei erfolgreich verteidigen (0:0). „Das war alles andere als ein Spitzenspiel, in Sachen Mut und Geschwindigkeit war das von beiden Mannschaften unterdurchschnittlich und ich war echt enttäuscht“, sagt TSV–Spielertrainer Lukas Drechsler . Nach zwei Unentschieden in Folge will sein Team bei der TG Viktoria Augsburg wieder einen Dreier einfahren. „Bei Viktoria bekommt man eigentlich immer das, was man erwartet. Wenn wir unseren Offensivfußball wieder an den Tag legen, werden wir gewinnen“, ist sich Drechsler sicher. Paul Zeller , Johannes Link und Simon Fischer sind nicht einsatzfähig.

SC Kissing - SV Ottmarshausen . Nach drei Niederlagen in Folge durfte sich beim SV Ottmarshausen mit einem knappen 1:0 gegen den TSV Diedorf wieder gefreut werden. „Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gezeigt und hatten einen echt starken Keeper an diesem Tag“, resümiert Ottmarshausens Coach Oliver Haberkorn. Die Tatsache, dass der bevorstehende Gegner Kissinger SC zehn Punkte mehr auf dem Konto hat, schreckt ihn nicht ab. „Gegen vermeintlich bessere Mannschaften tun wir uns sowieso leichter. Also es ist auf jeden Fall was drin für uns“, betont Haberkorn, der ´verletzungsbedingt auf Stefan Fixle und Kapitän Sebastian Kölbl verzichten muss.

ASV Hiltenfingen - SpVgg Westheim . Die SpVgg Westheim unterlag dem TSV Königsbrunn am vergangenen Sonntag deutlich mit 1:3. „Die waren zehn Minuten besser, danach waren wir spielbestimmend, aber einfach vorne nicht zwingend genug“, hadert Westheims Spielertrainer Thomas Hanselka . Am Samstag muss seine Mannschaft beim ASV Hiltenfingen punkten, um nicht in den Tabellenkeller abzurutschen. „Bei dieser Tabellensituation kann man sich nicht ausruhen. Das bleibt diese Saison bis zum Schluss spannend“, ist sich Hanselka sicher.

TSV Welden - SSV Anhausen . Das sechste Unentschieden dieser Saison verzeichnete der TSV Welden bei der TG Viktoria Augsburg (1:1). „Wir finden gerade einfach den Weg zum zweiten Tor nicht, trotzdem war das wieder ein guter Auftritt von uns“, zeigt sich Weldens Coach Jürgen Völk zufrieden. Auf dem heimischen Theklaberg will seine Mannschaft gegen den SSV Anhausen an die vergangenen Leistungen anknüpfen. „Es wäre fahrlässig den SSV zu unterschätzen, nur weil sie weniger Punkte haben, trotzdem wollen wir ihnen natürlich nicht den ersten Saisonsieg bescheren“, betont Völk .

Der SSV Anhausen musste in Neusäß am Freitagabend die nächste Niederlage hinnehmen (0:1). „Wir haben den Kampf nicht angenommen. In der zweiten Halbzeit waren wir zwar spielbestimmend, aber zwingende Chancen waren trotzdem Mangelware“, resümiert SSV-Spielertrainer Max Reiser. Als Vorbereitung auf die bevorstehende Begegnung beim TSV Welden setzt er den Trainingsfokus auf Körperlichkeit. „In den Einheiten lag das Augenmerk auf den Grundtugenden, wir wollen weitermachen und spielen nicht die Abstiegstournee für die Kreisklasse“, betont Reiser.