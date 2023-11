Fußball

18:25 Uhr

Auf der Suche nach dem Spaß am Fußball

Schwierige Situationen lagen der SpVgg Westheim zuletzt ganz gut. Deshalb will man auch in Pfersee punkten. Foto: Marcus Merk

Plus Während der TSV Zusmarshausen den zweiten Rang halten will, versucht man in Neusäß, Welden und Westheim über dem Strich zu bleiben. Beim SSV Anhausen geht es darum, die Moral hochzuhalten.

Artikel anhören Shape

In der Kreisliga Augsburg sind noch zwei Partien in diesem Kalenderjahr zu absolvieren. Den ersten Spieltag der Rückrunde eröffnet der noch immer sieglose SSV Anhausen zu Gast beim TSV Königsbrunn. Nach bitteren Niederlagen am vergangenen Wochenende wollen der TSV Neusäß (beim ASV Hiltenfingen) und die SpVgg Westheim (beim TSV Pfersee) eine Reaktion zeigen. Der TSV Diedorf kann nach einem Kantersieg am letzten Spieltag auf dem heimischen Rasen gegen den TSV Merching nachlegen. Mit Auswärtspartien stehen der SV Ottmarshausen (bei der SpVgg Lagerlechfeld) und der TSV Welden (beim TSV Zusmarshausen) vor großen Herausforderungen.

TSV Diedorf - TSV Merching . Nach drei punktlosen Partien in Folge feierte der TSV Diedorf gegen den FC Kleinaitingen am vergangenen Spieltag einen 5:1-Kantersieg. „Nach dem 3:1 lag das Spiel kurz auf der Kippe, aber im Großen und Ganzen ist das Ergebnis verdient und auch in der Höhe so gerechtfertigt“, resümiert Diedorfs Spielertrainer Florian Sandner . Mit etwas Glück und einem Heimsieg gegen den TSV Merching könnte seine Mannschaft auf Tuchfühlung mit dem oberen Tabellendrittel gehen. „Wenn wir die Leistungen aus den letzten Wochen wieder zeigen und die Einstellung stimmt, dann ist Merching auf jeden Fall schlagbar“, zeigt sich Sandner zuversichtlich.

TSV Zusmarshausen - TSV Welden . Nach zwei Remis in Folge gelang dem TSV Zusmarshausen zu Gast bei der TG Viktoria Augsburg in der letzten Spielminute der Lucky-Punch (3:2). „Das war ein Spiel auf einem echt ansehnlichen Niveau, wir hätten den Sack aber viel früher zumachen müssen“, sagt Zusmarshausens Spielertrainer Lukas Drechsler . Am kommenden Sonntag empfängt sein Team den TSV Welden - vor dessen aktueller Form ist Drechsler gewarnt: „Noch vor vier Wochen hätte ich gesagt, das ist eine klare Sache, aber Welden hat in den den letzten fünf Partien genauso viele Punkte geholt, wie wir“. Auf seinen spielenden Co-Trainer und Abwehrchef, Benedikt Schmid , muss Drechsler urlaubsbedingt verzichten.

Auch der TSV Welden konnte nach zwei sieglosen Partien in Folge den nächsten Dreier einfahren. Auf dem heimischen Theklaberg triumphierte der TSV gegen Tabellenschlusslicht Anhausen mit 3:1. „Das war ein verdienter Sieg und wir konnten damit die Hinrunde zufriedenstellend abschließen“, sagt Weldens Trainer Jürgen Völk. Zu Gast beim TSV Zusmarshausen will er an diese Leistung anknüpfen. „In Zusmarshausen ist es immer schwierig, aber wir dürfen uns durchaus etwas zutrauen und gehen natürlich mit dem Versuch rein, dort etwas mitzunehmen“, betont Völk.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen