Ein Fünkchen Hoffnung glimmt noch

Der TSV Neusäß gewinnt das Kellerduell gegen den TSV Königsbrunn 4:0, muss aber jetzt auf die Ergebnisse der Konkurrenz warten. FC Königsbrunn macht sein Meisterstück.

Der FC Königsbrunn ist der Meister der Fußball-Kreisliga Augsburg und steigt direkt in die Bezirksliga auf. Der Verlierer des Endspiels, die SpVgg Lagerlechfeld, muss seine Aufstiegschance in der Relegation suchen. Die Gegner stehen aber noch nicht fest. Das Spitzenspiel war das einzige, das am Samstag ausgetragen wurde. Bereist am Sonntag gewann der TSV Neusäß das „Abstiegsendspiel“ gegen den TSV Königsbrunn mit 4:0, muss aber jetzt auf Schützenhilfe hoffen. Die anderen Partien wurden für Montag und Dienstag angesetzt.

FC Königsbrunn - SpVgg Lagerlechfeld 4:1 (1:1). Trotz tagelangen Dauerregens war der Platz im Hans-Wenninger-Stadion gut bespielbar. Stattliche 888 Zuschauer versammelten sich wegen des Regens unter der Tribüne, durch den Kabinengraben in zwei Lagern getrennt. Beide Fangruppen feuerten ihre Teams mit Trommeln, Sprechchören und Fahnen in würdiger Finalstimmung an.

Gleich mit dem Anpfiff legte die SpVgg Lagerlechfeld los wie die Feuerwehr und drängte den Tabellenführer in die eigene Hälfte. Nach vier Minuten wurde die Überraschungstaktik von Erfolg gekrönt. Yannic Tauscher traf zum 0:1. Die Königsbrunner brauchten einige Zeit, um sich dem Druck der Gelb-Schwarzen zu erwehren. In der 25. Minute zirkelte Erich Turgunbajew einen Freistoß zum 1:1 ins Netz.

Hatten die Lagerlechfelder in der ersten Halbzeit noch ein leichtes Plus an Spielanteilen und Chancen, so lief nach der Pause alles gegen sie. Schon nach drei Minuten traf der nach vorne gerückte Abwehrspieler Patrick Schmalz zum 2:1. Nun drehten die Königsbrunner unter frenetischer Anfeuerung ihres Fanblocks richtig auf. In der 53. Minute erhöhte Luca Sommer auf 3:1. Nach einer Zeitstrafe und einer Gelb-Roten Karte musste die SpVgg die letzte halbe Stunde in Unterzahl auskommen. In der 80. Minute machte dann Fabio Blasi mit dem 4:1 alles klar. - Zuschauer: 888. (ekn)