Ein wildes Kreisliga-Spiel mit 13 Treffern

Nach einem Torfestival und einer überragenden Aufholjagd des SV Ottmarshausen war die SpVgg Lagerlechfeld mit 7:6 der glücklichen Gewinner einer spektakulären Partie der Kreisliga Augsburg. Trotz ansprechender Leistung kehrte Schlusslicht SSV Anhausen mit einer 0:1-Niederlage vom TSV Königsbrunn zurück und bleibt weiter sieglos. Die SpVgg Westheim holte mit einem 2:1-Sieg beim TSV Pfersee wertvolle Punkte im Abstiegskampf. Ebenso der TSV Neusäß mit einem 1:1 beim ASV Hiltenfingen. Die Spiele des TSV Zusmarshausen (gegen Welden) und des TSV Diedorf (gegen Merching) wurden abgesagt.