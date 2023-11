Fußball

11.11.2023

Feines Händchen als Gitarrist, feines Füßchen vor dem Tor

Nicolas Klingauf will mit der TSG Stadtbergen große Sprünge machen und schnellsten zurück in die Kreisklasse. Foto: Andreas Lode

Plus Nicolas Klingauf ist mit acht Treffern der Topscorer der TSG Stadtbergen und will unbedingt wieder gegen die ersten Mannschaft des TSV Leitershofen spielen. Der 22-Jährige hat musische und sportliche Talente.

Nicolas Klingauf von der TSG Stadtbergen zählt mit acht Treffern zu den Top-Torschützen der A-Klasse Augsburg West. Der 22-jährige Flügelspieler ist ein Stadtberger Eigengewächs und geht seit der G-Jugend für die TSG auf Punktejagd. Klingauf, der aktuell an der Hochschule Augsburg Interaktive Medien studiert, geht in seiner Freizeit gerne auf Reisen. „Dieses Jahr war ich auf Gran Canaria, eine USA-Tour ist aktuell in Planung“, sagt der gebürtige Pferseer. Wenn er nicht auf dem Platz steht, spielt er Gitarre oder kreiert am Computer 3D-Animationsfilme für Kinder.

1. Bunte oder schwarze Schuhe?

