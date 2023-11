Fußball

03.11.2023

Hiobsbotschaft vor dem Spitzenspiel

Plus Warum der Topscorer des TSV Zusmarshausen länger ausfallen wird. Während der TSV Neusäß wichtige Punkte sammeln will, droht der SV Ottmarshausen weiter abzurutschen.

Von Tobias Müller Artikel anhören Shape

In der Kreisliga Augsburg steht der vorletzte Spieltag der Hinrunde an, den der TSV Neusäß am Freitagabend im heimischen Lohwaldstadion gegen den sieglosen SSV Anhausen eröffnet. Der SV Ottmarshausen droht mit einer Niederlage gegen Aufsteiger Diedorf weiter in den Tabellenkeller abzurutschen, während der TSV Zusmarshausen im Spitzenspiel die SpVgg Lagerlechfeld empfängt. Für die SpVgg Westheim (gegen den TSV Königsbrunn) und den TSV Welden (gegen TG Viktoria Augsburg) zählt auf dem heimischen Rasen nur ein Sieg, um sich weiter von den abstiegsgefährdeten Plätzen fern zu halten.

TSV Neusäß - SSV Anhausen . Nur zwei Zähler konnte der TSV Neusäß aus den letzten drei Partien ergattern. Zu Gast beim TSV Welden stand nach 90 Minuten ein torarmes Remis (1:1). „ Welden ist besser ins Spiel gekommen, aber in der zweiten Halbzeit haben wir dann mehr Druck gemacht, das Unentschieden ist unter dem Strich gerechtfertigt“, sagt Neusäß-Coach Serkan Demharter. Für die bevorstehenden Heimpartie gegen Tabellenschlusslicht Anhausen ist er gewarnt. „Die brauchen die Punkte unbedingt und wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen, aber wir werden wieder besseren Fußball zeigen“, zeigt sich Demharter zuversichtlich. Auf Tim Wilde , der sich in Welden am Knöchel verletzt hat, muss er am Wochenende verzichten.

Die erhofften Erfolge des neuen Trainers haben sich in Anhausen noch nicht eingestellt. Im heimischen Waldstadion unterlag der SSV am vergangenen Freitagabend der SpVgg Westheim jedoch nur knapp (2:1). „Wir haben echt stark angefangen und müssen uns eigentlich nur belohnen, die beiden Gegentore waren das Resultat von individuellen Fehlern“, resümiert Anhausens Spielertrainer Max Reiser. Zu Gast im Neusässer Lohwaldstadion will er mit seinem Team an diese Leistung anknüpfen. „Wir müssen die schwerwiegenden Fehler abstellen, dann werden wir in Neusäß etwas Zählbares mitnehmen“, ist sich Reiser sicher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen