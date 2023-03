Fußball

18.03.2023

In Anhausen macht das Abstiegsgespenst seine Aufwartung

Plus Der SSV Anhausen und die SpVgg Westheim stehen punktgleich im Tabellenkeller und haben richtungsweisende Spiele vor der Brust.

Von Tobias Müller

Der erste reguläre Spieltag in der Fußball-Kreisliga Augsburg steht vor der Tür. Der TSV Neusäß empfängt im Lohwaldstadion den TSV Königsbrunn, während die SpVgg Westheim auf dem heimischen Kobel gegen die TG Viktoria Augsburg um den Klassenerhalt kämpft. Das Abstiegsgespenst schwebt auch über der Partie des Vorletzten SSV Anhausen gegen Schlusslicht TSV Schwaben Augsburg II. Der SV Ottmarshausen muss sich zu ungewohnter Uhrzeit muss beim TSV Göggingen behaupten (So, 10.30 Uhr). Der TSV Zusmarshausen ist am Wochenende spielfrei und hat ein weiteres Vorbereitungsspiel beim SSV Glött eingeplant.

