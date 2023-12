Fußball-Rückblende

Die SpVgg Westheim macht keine halben Sachen

Plus Die Vorrundenbilanz der Kreisligisten verrät, wer noch nie unentschieden gespielt hat und seit 15 Spielen ungeschlagen ist, wer am längsten zum ersten Dreier gebraucht und wer die meisten Spiele absolviert hat.

Von Oliver Reiser

Acht Fußball-Teams aus dem nordwestlichen Augsburger Land gehen in der Kreisliga an den Start. Sieben in der Kreisliga Augsburg, eines in der Kreisliga West im Kreis Donau. Nach den Bezirksligisten werden wir in der zweiten Folge unserer Rückblende eine Zwischenbilanz ziehen, wie die einzelnen Mannschaften in der Vorrunde des Jahres 2023 abgeschlossen haben.

Tabellensituation: Der FC Königsbrunn führt mit acht Punkten vor dem TSV Zusmarshausen und der SpVgg Lagerlechfeld . Diese drei teams werden Meisterschaft und Relegationsplatz unter sich ausmachen. Der Rest kämpft gegen den Abstieg. Den Tabellenvierten TSV Königsbrunn trennen vom Vorletzten TG Viktoria nur zwölf Punkte. Weitere neun Zähler zurück liegt abgeschlagen das Schlusslicht SSV Anhausen .

Torschützen: Der Ex-Regionalligaspieler Phillip Schmid , im Sommer vom TSV Dinkelscherben zum TSV Pfersee gewechselt, führt mit 15 Treffern die Rangliste vor Roman Große (Kissinger SC/14) sowie Florian Thalmeir ( TSV Diedorf ) und Marco Spengler (SV Ottmarshausen ), die jeweils 13 Treffer auf dem Konto haben. Luca Jaskolka ( TSV Zusmarshausen ) und Manuel Salzmann ( FC Königsbrunn ) können ein Dutzend Einschüsse vorweisen.

SC Altenmünster

Punkte/Tore 15 Punkte aus 16 Spielen, 23:30 Tore. 4-3-9

Höchster Sieg 4:0 gegen TSV Balzhausen

Höchste Niederlage 1:5 gegen SpVgg Wiesenbach

Zuschauer Trotz des schlechten Abschneidens verfolgten im Schnitt 136 Zuschauende die Spiele. Das bedeutet Rang sieben.

Torjäger Niklas Rigel brachte es auf sieben Treffer. Allein drei davon erzielte er beim 3:1-Sieg beim FC Lauingen .

Dauerbrenner Marius Henkel und Pascal Henne haben alle 16 Spiele mitgemacht. Tim Gruber und Sebastian Kaifer waren 15 Mal dabei. Insgesamt kamen 24 Spieler zum Einsatz.

Kartenspieler Dino Tuksar sah die Rote Karte, Marius Henkel , Dominik Osterhoff und Dominik Bauer mussten mit Gelb-Rot vom Platz.

Fazit Eine Vorrunde zum Vergessen. Erst als das Trainerduo Dino Tuksar / Dominik Osterhoff gehen musste, konnte man mit zwei Siegen in Folge die Bilanz noch einigermaßen frisieren. Hinter den Erwartungen!

SSV Anhausen

Punkte/Tore Ein Sieg, drei Unentschieden und 13 Niederlagen – das ergibt magere Punkte. 13:44 Tore bedeuten die wenigsten erzielten Treffer und die meisten Gegentreffer. Kein Wunder, dass der SSV abgeschlagen am Tabellenende steht.

Höchster Sieg Das 2:1 beim ASV Hiltenfingen war nicht nur der höchste, sondern auch der bisher einzige Sieg.

Höchste Niederlagen jeweils 1:5 gegen FC Kleinaitingen und ASV Hiltenfingen .

Zuschauer 109 (Platz vier) hinter Kissing (187), Lagerlechfeld (182) und FC Königsbrunn (118)

Torjäger Fünf Spieler haben jeweils zwei Tore erzielt, darunter Stefan Strohhofer, der nur fünf Spiele absolviert hat.

Dauerbrenner Torhüter Maximilian Wiedemann , Hannes Maletzke , Martin Wenni und Tobias Wieser haben 16 der 17 Spiele absolviert. Michael Schrettle , Raphael Schimunek und Jakob Sitka waren 15 Mal am Ball. Insgesamt wurden von den drei Trainern Dominik Koch , der nach zehn Spielen gehen musste, Peter Pfisterer , der zweimal aushalf, und Interimstrainer Max Reiser 26 Spieler eingesetzt.

Kartenspieler Michael Schrettle sah einmal die Gelb-Rote Karte. Sechsmal Gelb gab es für Martin Wenni, je fünfmal für Hannes Maletzke und Raphael Schimunek.

Fazit Satz mit X - war wohl nix! Nach einem Start mit drei Unentschieden folgten 13 Niederlagen in Folge, ehe am letzten Spieltag vor der Winterpause der erste Saisonsieg gelang. Der SSV dürfte wohl den geordneten Rückzug in die Kreisklasse antreten. Enttäuschung pur!

TSV Diedorf

Punkte/Tore Mit 18 Punkten aus 15 Spielen und 28:29 Toren bei fünf Siegen, drei Unentschieden und sieben Niederlagen belegt der Aufsteiger den ersten Relegationsplatz. 13 Punkte hat der TSV zuhause geholt.

Höchster Sieg 5:1 gegen FC Kleinaitingen

Höchste Niederlagen jeweils 1:4 gegen TSV Königsbrunn und bei der SpVgg Lagerlechfeld

Zuschauer Mit einem Schnitt von 98 steht der TSV auf Rang sieben.

Torjäger Florian Thalmeir ist mit 13 Treffern unter den Toptorjägern der Liga. Tobias Schneider hat fünf Tore erzielt.

Dauerbrenner Tom Grimbacher, Dominik Zimmermann und Florian Thalmeir haben alle 15 Spiele mitgemacht. Maximilian Mayer , Dennis Sönichsen, Tobias Janetschek und Tobias Schneider waren 14 Mal dabei. Die Trainer Florian Sandner und Alexander Galis haben 21 Kicker eingesetzt.

Kartenspieler Tobias Janetschek (6) und Dennis Sönnichsen (5) haben die meisten Gelben Karten kassiert. Es gab keinen einzigen Platzverweis.

Fazit Der Aufsteiger ist in der Liga angekommen, spielt aber mit mehr als der Hälfte der Liga im Abstiegs- und Relegationsroulette mit. Die Richtung stimmt!

TSV Neusäß

Punkte/Tore Mit 18 Punkten aus 17 Spielen ist man beim TSV Neusäß nicht zufrieden. Nur vier Siegen stehen sechs Unentschieden und sieben Niederlagen zu Buche. 18:22 Tore deuten auf Minimalisten hin. Lediglich Anhausen und Westheim haben weniger Tore geschossen

Höchster Sieg 2:0 bei Viktoria Augsburg .

Höchste Niederlagen 1:3 gegen SpVgg Lagerlechfeld , 0:2 beim FC Königsbrunn

Zuschauer 80 im Schnitt – nur die Stadtvereine Pfersee (62) und Viktoria (46) haben weniger

Torjäger Soubin Khondy (4) und Nelson Wongo (3) führen die interne Torschützenliste an.

Dauerbrenner Ilkan Ars hat 16 Spiele absolviert, Taylan Tekin war in 15 Spielen jede Minute auf dem Platz. Jeweils 14 Mal waren Paul Oliver Rettenmayer , Tobias Müller , Marcel Schoder , Mecnur Aysel und Soubin Khongdy dabei. Insgesamt hat Trainer Serkan Demharter 27 Spieler gebracht.

Kartenspieler Die Rote Karte gab es für Marcel Schoder und Kenan Sarüce, Gelb-Rot für Mecnur Aysel. Sechs Gelbe Karten hat Kapitän Tobias Müller gesehen.

Fazit Eine ziemlich verkorkste Vorrunde liegt hinter den Lohwaldkickern, die einige Spiele erst in der Nachspielzeit verloren. Momentan belegt der TSV zwar den ersten Rang am sicheren Ufer, darf sich aber noch längst nicht in Sicherheit fühlen. Hinter den Erwartungen!

SV Ottmarshausen

Punkte/Tore Nach vielen Auf und Abs mit fünf Siegen, drei Unentschieden und acht Niederlagen stehen 18 Punkten aus 16 Spielen zu Buche. Das Torverhältnis von 25:37 wurde durch das „Extremergebnis“ der 6:7-Niederlage in Lagerlechfeld aufgemotzt.

Höchster Sieg 4:2 gegen SpVgg Westheim

Höchste Niederlage 0:6 gegen TSV Zusmarshausen

Zuschauer Mit einem Schnitt von 84 liegt man nur auf Rang 13.

Torjäger Marco Spengler führt wieder einmal mit 13 Treffern vor Lucas Hackl (5).

Dauerbrenner Nur Youseff Ala war in allen 16 Spielen dabei. Je 15 Spiele haben Franz Sielemann , Michael Stemmer , Marius Hackl und Jakob Hampel absolviert. Insgesamt brachte Trainer Oliver Haberkorn 21 Spieler zum Einsatz.

Kartenspieler Benjamin Keller sah Rot, Franz Sielemann und Jakob Hampel mussten mit der Ampelkarte zum Duschen. Sieben Gelbe gab’s für Michael Stemmer , deren sechs für Lucas Hackl .

Fazit Links, recht, vor, zurück – der SVO brachte keine Konstanz ins Spiel. Zwar ist man auf Rang neun platziert, befindet sich nach wie vor im Dunstkreis des Abstiegsgespenstes. Das geht besser!

TSV Welden

Punkte/Tore 18 Punkte aus 16 Spielen, 21:23 Tore – eine sehr ausgeglichene Bilanz. Insgesamt sechs Unentschieden stehen bei vier Siegen und fünf Niederlagen zu Buche.

Höchster Sieg 3:1 gegen den SSV Anhausen , 2:0 gegen die SpVgg Westheim .

Höchste Niederlage 0:4 gegen den TSV Zusmarshausen

Zuschauer 103 finden sich im Schnitt auf dem Theklaberg ein. Das bedeutet Rang sechs.

Torjäger Christoph Demharter und Michal Durica haben jeweils sechs Treffer erzielt.

Dauerbrenner Felix Schluchter , Kilian Vermeulen , Stefan Maier und Andre Zupur haben jeweils 15 von 16 Spielen absolviert. Trainer Jürgen Völk hat insgesamt 26 Spieler aufs Feld geschickt.

Kartenspieler Maximilian Wurm sah die Rote Karte, Teodorico Crudo und Benjamin Haase jeweils die Ampelkarte. Sieben Gelbe Karten gab es gegen Felix Schluchter .

Fazit Es hat etwa gedauert, bis der TSV Welden in der Kreisliga angekommen ist. Erst im zehnten Spiel gelang der erste Sieg. Inzwischen hat sich die Holzwinkeltruppe festgebissen, liefert meist ganz knappe Ergebnisse ab. Die Richtung stimmt!

SpVgg Westheim

Punkte/Tore Die SpVgg Westheim macht keine halben Sachen, hat kein einziges Mal unentschieden gespielt. Sechs Siegen stehen zehn Niederlagen gegenüber. Das ergibt 18 Punkte. Das Torverhältnis von 17:43 zeigt, wo die Problemzonen liegen. Nur Schlusslicht Anhausen hat weniger Tore geschossen und mehr kassiert.

Höchste Siege 3:2 beim TSV Diedorf . Jeweils 2:1 gegen Viktoria Augsburg , FC Kleinaitingen , TSV Neusäß , SSV Anhausen und TSV Pfersee .

Höchste Niederlage 0:7 gegen TSV Zusmarshausen .

Zuschauer 86 Besucher im Schnitt bedeuten Rang zehn in der Liga.

Torjäger Benjamin Walter steht mit acht Treffern allein auf weiter Flur. Stefan Strehler und Thomas Hanselka haben je zwei erzielt.

Dauerbrenner Fabio Miccoli hat als einziger alle 16 Spiele absolviert, Benjamin Walter war 15 Mal in Einsatz. Es folgen Nico Langmaier, Benjamin Illeri und Stefan Strehler mit je 14 Spielen. Insgesamt hat der kickende Coach Thomas Hanselka 21 Spiele eingesetzt.

Kartenspieler Sezer Buldan musste mit der Roten Karte zum Duschen, Daniele Miccoli mit Gelb-Rot. Sieben Gelbe Karten hat Fabio Miccoli gesehen, sechs gab es für Benjamin Walter .

Fazit Bereits in der letzten Saison ist die SpVgg dem Abstieg erst in der Relegation von der Schippe gesprungen. Mühsam, wie die Eichhörnchen sammeln die Kobelkicker erneut Punkte, um den Klassenerhalt zu schaffen. Das geht besser!

TSV Zusmarshausen

Punkte/Tore Mit neun Toren hat man die wenigsten Gegentreffer kassiert, mit 42 die zweitmeisten geschossen. Zehn Siege, fünf Unentschieden und nur eine Niederlage im ersten Saisonspiel bedeuten mit 35 Punkten aus 16 Spielen Platz zwei.

Höchster Sieg 7:0 gegen SpVgg Westheim .

Höchste Niederlage 0:1 gegen den FC Königsbrunn .

Zuschauer Im Schnitt verfolgten 96 Besucherinnen und Besucher die Spiele des TSV, der damit Platz neun belegt.

Torjäger Mit zwölf Treffer führt Luca Jaskolka die Torjägerliste an. Exakt die Hälfte (6) hat Maximilian Drechsler erzielt.

Dauerbrenner Raif Husic und Maximilian Drechsler waren in allen 16 Spielen dabei, Lorenz Helmschrott in 15. Jeweils 14 Einsätze können Benedikt Schmid , Maximilian Wurm , Hardy Noack und Patrick Steinle aufweisen. 22 Akteure hat Spielertrainer Lukas Drechsler aufs Feld geschickt.

Kartenspieler Keine Rote, keine Gelb-Rote Karte. Mit vier Gelben Karten ist Lukas Drechsler der „böse Bube“ in einem überaus fairen Team.

Fazit 15 Spiele in Folge haben die Männer von der Autobahn nach der Auftaktniederlage gegen Spitzenreiter FC Königsbrunn schadlos überstanden. Deshalb schmerzt das eine oder andere Unentschieden um so mehr. Voll auf Kurs!

