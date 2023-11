Fußball

27.11.2023

Schlusslicht sendet ein Lebenszeichen

Plus Der SSV Anhausen feiert im 17. Spiel den ersten Saisonsieg. Spitzenspiel zwischen FC Königsbrunn und TSV Zusmarshausen bleibt torlos.

16 Mal ist der SSV Anhausen in der Fußball-Kreisliga Augsburg bisher sieglos vom Platz gegangen. Im 17. Anlauf hat es nun endlich geklappt und das Schlusslicht konnte am letzten Spieltag vor der Winterpause beim ASV Hiltenfingen mit 2:1 endlich den ersten Saisonsieg feiern. Das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer FC Königsbrunn und dem Verfolger TSV Zusmarshausen blieb torlos und ohne Sieger.

ASV Hiltenfingen – SSV Anhausen 1:2 (0:0). Auf schwierigem Geläuf und widrigen Wetterverhältnissen bis zu Schneesturm kamen die Gäste besser ins Spiel, waren in ihren Aktionen klarer und griffiger als der ASV Hiltenfingen . Der letzte Pass und die Zielstrebigkeit im Abschluss fehlten jedoch wie in den letzten Wochen. Defensiv ließ der SSV nur sehr wenig zu. Der als Innenverteidiger aufgebotene Stefan Strohhofer organisierte die Abwehr abgeklärt und routiniert. Zwei Standardsituationen brachten dann die Führung. Einen kurz ausgeführten Eckball zog Christian Miller scharf aufs Tor und der Ball ging vom Innenpfosten ins Netz (48.). Eine Ecke von Miller war es auch, die den nächsten Treffer brachte. Heimkeeper di Spina faustete den Ball gegen Nils Schwemmer und von dort fiel er in die Maschen (64.). Zwar kam Hiltenfingen durch David Schmid per Foulelfmeter nochmals heran (74.), aber der SSV brachte den Sieg mit Kampfgeist und Willen über die Zeit. – Zuschauer: 85. (mare)

FC Königsbrunn - TSV Zusmarshausen 0:0. Beide Teams zeigten in der engen Partie, weshalb sie zu den Spitzenteams der Liga gehören. Die Heimelf attackierte recht früh und versuchte die Gäste von Beginn an mit spielerisch feiner Klinge unter Druck zu setzen. Die ersatzgeschwächten Autobahner kamen jedoch mit zunehmender Spieldauer immer besser in die Partie und Lukas Drechslers Freistoß von der Halbseite segelte nur knapp am langen Pfosten vorbei (38.). Nach dem Wiederbeginn drückte Königsbrunn auf den Siegtreffer, die größte Chance hierfür hatte dabei der eingewechselte Alexander Lammer in der 67. Minute: Eine flache Hereingabe von der rechten Seite erreichte den völlig freistehenden Angreifer im Zentrum, sein Abschluss ging jedoch neben das Tor von Keeper Raif Husic. Nachdem die Witterungsbedingungen dann immer schlechter wurden, legten die Gäste nochmal einen Gang zu und hätten um ein Haar sogar noch den Siegtreffer erzielt. Der ebenfalls eingewechselte Maxi Görens lief in der 86. Minute allein auf das Gehäuse der Brunnenstädter, doch Keeper Stanislav Laukart konnte den etwas zu unplatzierten Abschluss gerade noch entschärfen. So blieb es am Ende beim leistungsgerechten Unentschieden, welches der Heimelf im Aufstiegskampf mehr helfen sollte als den Gästen vom TSV Zusmarshausen. – Zuschauer: 50. (nff)

