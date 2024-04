Fußball

Schlusslicht SSV Anhausen ist die Mannschaft der Stunde

Plus Der Tabellenletzte SSV Anhausen feiert den vierten Sieg in Folge. In einer spektakulären Partie trennen sich der TSV Zusmarshausen und der TSV Neusäß 3:3.

Der SSV Anhausen ist die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Kreisliga Augsburg. Das 3:0 bei der TG Viktoria Augsburg war der vierte Erfolg in Serie, davon drei ohne Gegentreffer. Das rettende Ufer ist damit für das einst abgeschlagene Schlusslicht wieder in greifbare Nähe gerückt.

TG Viktoria Augsburg - SSV Anhausen 0:3 (0:2). Die Gäste hatten gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt das Spiel von Anfang an unter Kontrolle und waren die bessere Mannschaft. Nach einer Ecke bugsierte Stefan Strohhofer in einer unübersichtlichen Situation das Leder zum verdienten 0:1 in die Maschen (26.). Kurz vor dem Wechsel erzielte Dennis Woodcock nach perfekter Vorarbeit von Raphael Schimunek das 0:2 (45.+1). In der zweiten Hälfte konzentrierte sich der SSV auf das, was zur Zeit am besten klappt: eine solide Abwehrarbeit. Dadurch kamen die Platzherren besser ins Spiel, ohne jedoch klare Tormöglichkeiten zu haben. In der Nachspielzeit war es dem eingewechselten Michael Duda vorbehalten mit dem 0:3 (90.+1) den Deckel auf den souveränen Anhauser Sieg draufzusetzen. - Zuschauer: 60 (zer)

SV Ottmarshausen – TSV Merching 2:1 (0:1). Aufgrund einer überzeugenden Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gelang es dem SVO das Spiel noch zu drehen. In der ersten Halbzeit blieb der SVO nämlich spielerisch hinter seinen Möglichkeiten deutlich zurück und überließ weitestgehend den Gästen das Feld. Verdient brachte daher Andreas Lachner den TSV Merching auch in Führung (15.). Nach Wiederanpfiff arbeitet sich der SVO jedoch immer besser in die Partie. Ein erstes Ausrufezeichen setzte Marco Spengler , als er nach feinem Zuspiel von Lucas Hackl alleinstehend vor dem Tor den Ball nur knapp darüber setzte (60.). Sechs Minuten später war es aber dann soweit: Nach einem Freistoß traf Marco Spengler mit einem Volleyschuss aus 20 Metern (66.). Den Deckel drauf machte ebenfalls Marco Spengler in der 82. Minute, als er den Ball dem auf ihn zulaufenden Torwart, der sich bei der Ballannahme verschätzte, abluchste und diesen im Tor unterbrachte. - Zuschauer: 80. (uma)

FC Königsbrunn - SpVgg Westheim 3:1 (2:1). Die SpVgg geriet gegen den Spitzenreiter durch zwei Blitztore von Luca Sommer (5. und 9.) in Rückstand. Benjamin Walter gelang kurz vor der Pause der Anschlusstreffer (39.). In der 71. Minute sorgte Alexander Lammer mit dem 3:1 für die endgültige Entscheidung. – Zuschauer: 85. (AZ)

FC Kleinaitingen – TSV Welden 4:0 (3:0). Viel zu wenig Biss und eine schwache Teamleistung führten dazu, dass der TSV Welden in Kleinaitingen 0:4 unterlag. Für die Heimelf trafen jeweils per Doppelpack Florian Schrettle (13. und 32.), und Raphael Dechent (21. und 88.). – Zuschauer: 80. (cav)

TSV Diedorf – TSV Pfersee 3:1 (2:0). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der beide Mannschaften versuchten spielerische Akzente zu setzen, war es die Heimelf, die nach einem abgewehrten Janetschek-Freistoß durch Florian Sandner mit 1:0 in Führung ging (24.). Danach sorgte der eingewechselte Pferseer Spielertrainer Philipp Schmid immer wieder für Unruhe im Diedorfer Strafraum. Das 2:0 resultierte dann aus einem feinen Zuspiel von Sandner auf Torjäger Florian Thalmeir , der alleine auf den Torhüter zusteuerte und überlegt abschloss (35.). Nach der Pause waren dann die Gäste spielbestimmend und Diedorf konzentrierte sich auf die Defensive, wurde aber immer wieder über Konter gefährlich, welche allerdings nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. Nach einem Freistoß von Maximilian Mayer war es dann aber soweit: Thalmeir machte per Kopf den Deckel drauf zum 3:0 (63.). Der Anschlusstreffer von Philipp Schmid zum 1:3 (73.) war letztlich nur noch Ergebniskosmetik und Diedorf fuhr souverän einen ganz wichtigen Heimsieg ein. - Zuschauer: 70. (akö)

TSV Zusmarshausen - TSV Neusäß 3:3 (1:1). In einer spektakulären Partie erwischten die Gäste den besseren Start und gingen bereits nach sieben Minuten durch einen Freistoß von Mecnur Aysel in Führung. Zusmarshausen benötigte bis zur 33. Minute, um sich von diesem Schock zu erholen. Nach einem Jaumann-Eckball köpfte Johannes Link zum Ausgleich ein. Im zweiten Durchgang blieben zunächst die Gäste gefährlicher. Nachdem Raif Husic zweimal in höchster Not klären musste, war er machtlos, als Borys Klimczewski zur erneuten Führung der Gäste einschoss (63.). Nach 76 Minuten traf Hardy Noack per Fallrückzieher Marke „ Tor des Monats “ zum erneuten Ausgleich und es keimte wieder Hoffnung bei den Grün-Weißen. Nur sieben Minuten später gingen jedoch erneut Neusäß in Front: Soubin Khongdy verwandelte einen Handelfmeter. Der Schlusspunkt gehörte den Hausherren: Neuzugang Dejan Kos traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum moralisch wichtigen Ausgleich. – Zuschauer: 100. (nff)

