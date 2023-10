Schlusslicht wehrt sich vergeblich

Der SSV Anhausen verliert auch mit neuem Trainer das zehnte Spiel in Folge, während sich die SpVgg mit dem zweiten Dreier aus dem Keller hievt.

Der SSV Anhausen muss auch unter dem dritten Trainer in dieser Saison auf das erste Erfolgserlebnis warten. Für die Schützlinge des neuen Coaches Max Reiser gab es am Freitagabend im Kellerderby der Fußball-Kreisliga Augsburg vor über 150 Zuschauern gegen die SpVgg Westheim mit 1:2 bereits die zehnte Niederlage in Folge. Die Hanselka-Schützlinge konnten sich mit dem zweiten Dreier aus der Abstiegszone ins Mittelfeld vorkämpfen.

Kampf war auch das Motto dieses Kellerderbys, das nach gut einer Stunde entschieden wurde. Nach einer der zahlreicher Ecken reklamierten die Anhauser bei einem Kopfball von Max Reiser vehement ein Handspiel. Auflösung hätte hier nur der Videobeweis erbringen können. Im Gegenzug traf Benjamin Walter zum 0:1. Für den SSV unglücklich, für die SpVgg durchaus verdient, denn schon vor dem Pausenpfiff hätten Sezer Buldan (39.), der aus fünf Metern drüber schoss, Thomas Hanselka (45.), der einen Fehler im Anhauser Aufbauspiel nicht nutzen konnte, und Walter (45.+1), der an SSV-Keeper Max Wiedemann scheiterte, die Westheimer Führungstreffer auf dem Fuß. Die beste Chance des sehr engagiert beginnenden Schlusslichts hatte Christian Miller, dessen Schuss aus 14 Metern SpVgg-Keeper Daniele Miccoli mit einer Glanzparade entschärfte (38.). Ansonsten war das anfangs temporeiche Spiel von vielen knackigen Fouls gezeichnet.

Als Benjamin Walter nach einen Fehler von Wiedemann das 0:2 erzielte (73.), schien die Partie entschieden. Doch das Schlusslicht steckte nicht auf und kam durch einen Kopfballtreffer von Stefan Strohhofer nach auf 2:1 heran (83.). Den Ausgleich verhinderte in der Schlussminute abermals Miccoli gegen Dejan Kos. Zu diesem Zeitpunkt gab es viel Platz auf dem Platz, denn Martin Wenni hatte Gelb-Rot gesehen, Alexander Micheler (SSV), Thomas Hanselka und Benjamin Illeri (Westheim) durften zum Abkühlen für zehn Minuten auf die Strafbank. (oli)