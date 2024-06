Fußball

10.06.2024

SpVgg Auerbach macht ihr Meisterstück

Plus Nach 2:1-Sieg beim SC Biberbach steigt die SpVgg Auerbach-Streitheim als Meister der Kreisliga Nordwest in die Kreisliga auf. Bis zur 85. Minuten war noch der TSV Leitershofen vorne, der jetzt am Donnerstag in die Relegation muss.

Von Oliver Reiser

Im allerletzten Spiel der Fußball-Kreisklasse Nordwest hat die SpVgg Auerbach-Streitheim ihr Meisterstück gemacht. Mit einem 2:1-Sieg beim SC Biberbach haben die Schützlinge des Trainergespannes Lubos Czerny und Samet Kurt eine überragenden Rückrunde gekrönt und den TSV Leitershofen von der Spitze verdrängt. Die Blau-Weißen steigen damit zum zweiten Mal nach 2007/08 in die Kreisliga Augsburg auf. Leitershofen muss in die Relegation und trifft dort am Donnerstag, 12. Juni, um 18.30 Uhr in Ecknach auf den FC Gerolsbach.

SC Biberbach – SpVgg Auerbach-Streitheim 1:2 (1:0). Bis fünf Minuten vor Schluss durfte sich der TSV Leitershofen noch als Meister fühlen. Ein 1:1 hätte der SpVgg Auerbach-Streitheim nicht zum Titelgewinn gereicht. Dann erlöste Christian Unger , der eingewechselte Torschützenkönig und Spielertrainer der ebenfalls als Meister in die A-Klasse aufgestiegen zweiten Mannschaft der SpVgg den zahlreich mitgereisten Auerbacher Anhang. „Er hat es vorher angekündigt, dass er ein Tor macht“, konnte selbst der kickende Abteilungsleiter Michael Furnier das späte Auerbacher Glück kaum fassen.

„Eine undankbare Aufgabe. Wir haben die ganze Woche nicht trainiert, weil alle aufgrund des Hochwassers Wichtigeres zu tun hatten und teilweise bis zu den Hüften im Wasser standen“, konstatierte Biberbachs Trainer Christian Mayer, dem insgesamt fünf Stammspieler fehlten, vor dem Anpfiff: „Aber wir werden uns so gut wie möglich verkaufen.“ Auerbach bestimmte zwar das Spiel, zwingende Chancen sprangen aber zunächst nicht heraus. Auf der Gegenseite traf Sebastian Sinninger mit dem ersten Torschuss des Tabellendritten aus rund 30 Metern über Torhüter Michael Wenni hinweg zum 1:0. Da jubelten auch die Schwarz-Gelben aus Leitershofen, die zum Zuschauen gekommen waren, währen die Auerbach Anhänger geschockt waren. Dieser Schock setzte sich fort, als zu Beginn der zweiten Halbzeit Spielertrainer Samet Kurt mit einem an Michael Furnier verursachten Foulelfmeter an Biberbachs hervorragendem Torwart Tristan Radoki scheiterte (48.). Im bisherigen Saisonverlauf hatte er alle Strafstöße verwandelt.

