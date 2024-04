SSV Anhausen verpasst eine Überraschung

Schlusslicht SSV Anhausen unterliegt beim Spitzenreiter FC Königsbrunn knapp mit 0:1. SpVgg Westheim und TSV Diedorf gehen im Abstiegskampf leer aus.

Die Erfolgsserie des SSV Anhausen in der Fußball-Kreisliga Augsburg ist erst einmal zu Ende. Gegen den Klassenprimus FC Königsbrunn musste das Schlusslicht eine knappe und auch etwas unglückliche 0:1-Niederlage einstecken. Einen wertvollen Punkt im Abstiegskampf holte der TSV Welden beim 2:2 in Merching, während die SpVgg Westheim (1:2 in Kleinaitingen) und der TSV Diedorf (0:5 beim Kissinger SC) leer ausgingen.

FC Königsbrunn - SSV Anhausen 1:0 (0:0). In der ersten Hälfte waren beide Teams gleichwertig, wobei sich die Gäste sogar einen leichten Feldvorteil erarbeiten konnten. Torchancen waren auf beiden Seiten nicht zu verzeichnen. Auch im zweiten Durchgang hielt der SSV mit großem Einsatz den immer stärker werdenden Gastgebern stand. Obwohl die Kräfte bei den Gästen aufgrund des enormen läuferischen Einsatzes immer mehr schwanden, warfen sie alles in die Waagschale, um dem Tabellenführer Paroli zu bieten. Der Siegtreffer von Mike Frycer zum entscheidenden 1:0 (84.) war vom FCK nicht herausgespielt, sondern resultierte aus einem Missverständnis in der ansonsten sattelfesten Anhauser Abwehr. Der Königsbrunner Sieg war einerseits aufgrund der starken Leistung in der zweiten Hälfte verdient. Andererseits hätte aber auch der SSV Anhausen wegen des Einsatzwillens und der Leistungsbereitschaft der gesamten Mannschaft einen Punkt verdient gehabt. Diese Niederlage ist für den SSV kein Beinbruch, denn die wichtigen Spiele im Abstiegskampf gegen direkte Konkurrenten kommen in den nächsten Wochen. - Zuschauer: 80. (zer)





TSV Merching - TSV Welden 2:2 (1:1). Einen verdienten Punkt konnte der TSV Welden ergattern. Die Gäste begannen stark und gingen nach zehn Minuten durch Christoph Demharter nach Vorarbeit von Michal Durica in Führung. In der Folge übernahmen die Hausherren mehr und mehr das Geschehen und kamen durch Johannes Röhrer zum Ausgleich (23.). Zwei Minuten später verhinderte Torhüter Paul Greiner gegen Simon Winter einen Rückstand. Andreas Lachner drehte dann das Spiel mit dem 2:1 (63.), doch Welden kämpfte sich zurück in die Partie. Erst scheiterte Maximilian Riendl an Torhüter Nuri Caplan (72.), dann traf der eingewechselte Neuzugang Dominique Haselmeier zum 2:2-Ausgleich (74.). Den Siegtreffer für Merching vereitelte Paul Greiner gegen Valentin Huber (90.+2). - Zuschauer: 100. (cav)





Kissinger SC - TSV Diedorf 5:0 (1:0). Konnte der TSV Diedorf Durchgang eins noch halbwegs offen gestalten, so unterlagen die Gäste dem Kissinger SC am Ende auch in dieser Höhe verdient mit 0:5. Für den KSC trafen dreimal Torjäger Roman Große (57., 75. und 78.), sowie Franko Berglmeir (72.). Die Führung aus Minute 26 resultierte aus einem Eigentor von Diedorfs Torhüter Sebastian Menacher . - Zuschauer: 40. (AL)