Fußball

01.07.2023

TSV Meitingen: Im Unterbau tut sich was

Plus Ein Neuzugang und eine neue Mannschaft beim Bezirksligisten.

Nach dem Bayernligist Türkspor Augsburg, gegen den man beim 0:2 gut mitgehalten hat, erwarten die Bezirksliga-Fußballer des TSV Meitingen in ihrem zweiten Testspiel nun einen Landesligisten. Am Sonntag, 17 Uhr, ist der ambitionierte TSV Schwabmünchen in den Lechauen zu Gast.

Noch nicht dabei war im ersten Test der zweite externe Neuzugang Florian Bobinger. Der 23-Jährige, der aus Westendorf stammt und zuletzt beim Landesliga–Aufsteiger TSV Aindling am Ball war, hat sich aus freien Stücken den Lechtalern angeschlossen, auch wenn Abteilungsleiter Torsten Vrazic schmunzelnd behauptet: „Er hat im letzten Spiel gegen uns ein Tor geschossen. Da haben wir natürlich sofort über eine Verpflichtung nachgedacht.“ Der Angreifer entspricht nämlich genau der Meitinger Philosophie, auf Spieler aus der Region zu setzen.

