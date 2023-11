Fußball

04.11.2023

TSV Neusäß löscht Schlusslicht SSV Anhausen aus

Plus Die Lohwaldkicker ermauern sich einen 1:0-Sieg gegen den weiter sieglosen SSV Anhausen, der nach dem Wechsel drückend überlegen ist.

Mit einem schmeichelfaten 1:0-Sieg hat der TSV neusäß einen weiteren Sprung ins Mittfeld der Fußball-Kreisliga Augsburg gemacht, während für den weiterhin sieglosen SSV Anhausen mit der elften Niederlage in Serie der Abstieg kaum mehr zu vermeiden sein dürfte. Dabei haben die Lohwaldkicker das Schlusslicht mehr oder wenige ausgelöscht und sich den Dreier vor allem im zweiten Abschnitt regelrecht ermauert.

Da entdeckten die Gäste aus dem Anhauser endlich mal ihr Kämpferherz, spielten mutig nach vorne. Der eingewechselte Nils Schwemmer brachte die langen Bälle zwar auch nicht iommer zu seinen Mitspielern, sorgte damit aber in der Neusässer Hintermannschaft das eine oder andere Mal für heillose Verwirrung. Die Großchancen durch Hannes Maletzke, der Torwart Djemil Abazi scheiterte, Martin Wenni, der aus zehn Metern am Tor vorbei schoss, oder Christian Miller, der ebenfalls daneben zielte, konnten jedoch von den Gästen nicht verwertet werden. Neusäß hatte durch Ilkan Ars und Özgün Kaplan lediglich zwei Konterchancen. Bei der ersten Aktion klärte SSV-Keeper Max Wiedemann weit vor seinem Tor, die zweite ging am langen Eck vorbei.

