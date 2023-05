Fußball

Westheims letzte Chance beim Derbyklassiker

Plus In Sachen Klassenerhalt muss die SpVgg Westheim im Neusässer Lohwaldstadion punkten. Der TSV Zusmarshausen will seine Chance endlich nutzen, mit der Tabellenspitze gleichzuziehen.

In der Kreisliga Augsburg wird der 28. Spieltag am Freitagabend mit dem Derbyklassiker zwischen dem TSV Neusäß und der SpVgg Westheim im Lohwaldstadion eröffnet. Gegen den TSV Schwaben Augsburg II kämpft der TSV Zusmarshausen im Aufstiegsrennen um das Erreichen der Tabellenspitze, bevor der Spieltag mit der Partie zwischen dem SSV Anhausen und dem SV Ottmarshausen schließt. Mit einem Sieg könnte der SSV im heimischen Waldstadion dem Aufsteiger aus Ottmarshausen den siebten Rang abknüpfen.

TSV Neusäß - SpVgg Westheim . Mit einer Ausbeute von vier Zählern gegen die Spielvereinigungen aus Lagerlechfeld und Langerringen wurde der TSV Neusäß seiner selbst zugeschriebenen Rolle des Spielverderbers der Liga durchaus gerecht. In einer umkämpften Partie triumphierten die Lohwälder gegen den Ligaprimus Langerringen mit 2:1. „Wir haben die letzten 30 Minuten mit zehn Mann gegen eine Spitzenmannschaft eine knappe Führung souverän verteidigt“, ist Neusäß-Coach Serkan Demharter stolz auf seine Jungs. Am Freitagabend geht es für seine Mannschaft gegen den Lokalrivalen aus Westheim weniger um die eigene Tabellensituation, als vielmehr um die Neusässer Stadthoheit. „Das wird sicher kein leichtes Spiel, weil Westheim jeden Punkt braucht, aber so ein Derby ist immer etwas Schönes, wir sind hoch motiviert“, sagt Demharter. Einziger Wermutstropfen sei die prekäre Personallage. Antonio Stocker , Marco Iovane und Tim Wilde werden verletzungsbedingt ausfallen. Paul Schmuck muss seine Rotsperre absitzen und Tobias Kastenhuber ist beruflich verhindert.

Zwar ist der Klassenerhalt noch lange nicht geschafft, mit einem Heimsieg gegen den TSV Pfersee (2:1) konnte sich die SpVgg Westheim aber aus dem Tabellenkeller befreien. „Das war eine wirklich gute Leistung von uns, Pfersee hat eigentlich immer gut dagegen gehalten und mit dem Elfmeter in allerletzter Minute hatten wir sicher auch etwas Glück“, resümiert Spielertrainer Thomas Hanselka. Mit 26 Zählern steht die SpVgg zwar aktuell auf dem 13. Rang, mit einer Niederlage im Derby droht jedoch ein erneutes Abrutschen in den Tabellenkeller. „So ein Derby macht natürlich immer besonders Spaß, mit einem Flutlichtspiel am Freitagabend sind die Bedingungen perfekt“, sagt der Westheimer Spielertrainer.

