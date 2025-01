Am vergangenen Sonntag hat sich der SV Cosmos Aystetten die Krone des Augsburger Landkreismeister im Hallenfußball aufgesetzt. Nun treten die Blau-Weißen innerhalb von zwei Tagen gleich zweimal auf das Parkett. Am Sonntag, 5. Januar, bei der Endrunde des Fußball-Kreises Augsburg in der Friedberger Sporthalle und bereits einen Tag vorher (Samstag, 4. Januar) beim eigenen Turnier um den Pokal der Sparkasse Schwaben-Bodensee. Gespielt wird dabei allerdings in zwei verschiedenen Sportarten.

„Bei uns gibt es nur Hallenfußball nach alter Burschen Herrlichkeit“, sagt Pressesprecher Michael Brenner und meint damit den traditionellen Kick mit Bande, großen Toren und einem richtigen Fußball. Mit sprungreduzierter Pille, ohne Bande und auf kleine Handballtore wird beim auf Verbandsebene praktizierten Hallenfußball nach FIFA-Regeln Futsal gespielt.

Hochkarätig besetzt ist das Turnier am Samstag, 4. Januar, ab 16.30 Uhr in der Eichenwald-Sporthalle in Neusäß. Der gastgebende Landesligist hat sich mit dem SV Mering, der SpVgg Lagerlechfeld und dem FC Königsbrunn drei Bezirksligisten sowie mit dem TSV Zusmarshausen, der SpVgg Westheim und der SpVgg Langerringen drei Kreisligisten eingeladen. Das Teilnehmerfeld wird vom TSV Rehling (A-Klasse Ost), dem KSV BiH Augsburg (A-Klasse Augsburg West) und der dritten Mannschaft des ESV Augsburg komplettiert. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Cosmos-Kultbetreuer Michael de Bur, der inzwischen für den ESV tätig ist. Der B-Klassist um den überragenden Torschützen Alvano Kröh (31 Treffer), der schon für den SV Darmstadt 98 in der Regionalliga gespielt hat, konnte gerade den Herbstmeistertitel feiern.