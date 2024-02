Als Team den Gegner niedergerungen

Deutlicher Sieg für die Handballer der SG 1871 Augsburg/Gersthofen

Hatte man im letzten Spiel gegen den TSV Bobingen noch deutlich das Nachsehen, erlebten die Fans der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen beim 30:20-Sieg gegen den TSV Haunstetten II eine gänzlich andere Schmölz-Truppe, die sich nach packenden 60 Minuten gegen die offensive Deckungsformation der Gäste behaupten konnte. Damit konnte die SG ihr Punktekonto ausgleichen.

In den Anfangsminuten konnte sich keines der beiden Teams absetzen. Erst eine Zeitstrafe gegen die Haunstetter ermöglichte es der SG auf eine Drei-Tore-Führung (7:4) zu erhöhen. Die Angreifer des TSV Haunstetten zeigten sich sehr harmlos und und Torhüter Michael Müller tat sein Übriges dazu. Trotz mehrerer Zeitstrafen konnten die SG-Herren die Führung ausbauen. Zudem erhielten die Gäste eine Rote Karte wegen eines härteren Fouls. Beide Mannschaften verabschiedeten sich beim Spielstand von 15:9 in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann man erneut in Unterzahl und die Gäste konnten auf 17:13 verkürzen. Wie auch in vielen Spielen zuvor brauchte man die ersten Minuten des zweiten Durchgangs, um sich zu sortieren. Bis zur 40. Minute konnte man den Abstand komfortabel bei fünf Toren halten. Nachlässigkeiten in der Defensive bescherten den Haunstettern wieder zahlenmäßige Überlegenheit und so konnten diese auf 20:17 herankommen.

Zahlreichen Paraden der Torhüter ist es zu verdanken, dass man sich von dieser Schwächephase erholen und den ungefährdeten Heimerfolg erkämpfen konnte. Großen Anteil daran hatte Lucas Schubert, der sich immer wieder in Eins-gegen-Eins-Situationen durchsetzen konnte. Haunstetten war sichtlich am Ende ihrer Kräfte, sodass Moritz Voit drei Minuten vor Abpfiff den Endstand von 30:20 erzielen konnte.

Das Spiel am kommenden Samstag, 2. März, gegen den Tabellennachbarn aus Göggingen wird richtungsweisend sein bezüglich des Erreichens des selbstgesteckten Saisonziels Klassenerhalt. Anpfiff in die Anton-Bezler-Halle ist um 19.30 Uhr. (1871-)

SG 1871 Augsburg/Gersthofen: Müller, Wiedemann (Tor), Erhard (2), Haunstetter (1), Kastner, Lindloff (4), Polz (5/2), Schmölz, Schubert (5), Seitz (1), Voit (2), Walter Manuel (4), Walter Markus (6/3).