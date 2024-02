Der Durchmarsch ist perfekt

Die Handball-Damen der SG 1871 Augsburg/Gersthofen sichern sich nach einem 24:21-Sieg beim direkten Konkurrenten als Aufsteiger die Meisterschaft in der Bezirksliga und steigen direkt in die Bezirksoberliga auf.

Das schwierigste und wichtigste Spiel der Saison stand für die Handball-Damen der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen an. Man stattete dem Zweitplatzierten TSV Friedberg einen Besuch ab. Da dieses Mal nur die erstplatzierte Mannschaft in die nächste Liga aufsteigen wird, hatte die Partie besonders viel Gewichtung. Allen Beteiligten war bewusst, dass für einen sicheren Aufstieg ein Sieg her musste. Viel Anspannung auf Tribüne, Bank und Feld führten zwar zu viel Adrenalin und Energie, aber auch zwischenzeitlich zu Unsicherheiten und Nervosität. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen konnten sich die ungeschlagenen SG-lerinnen mit 24:21 (10:9) durchsetzen und den erneuten Aufstieg sichern.

Die erwähnte Aufregung machte sich zu Anfang der Partie auf beiden Seiten bemerkbar. Das erste Tor fiel erst in der fünften Spielminute. Im Verlauf wurde schnell klar, dass es ein körperlich sehr anstrengendes Spiel werden wird, in dem Tempo und Präsenz nötig sind. Mit ersterem überraschte die Heimmannschaft ihre Gäste, welche zeitweise zu langsam in die Defensive zurückkehrten. In der Offensive waren die SG-Damen oft nicht mutig genug und ergriffen wenig Initiative Richtung Tor. Die Stimmung sank etwas, als der Unparteiische nicht ganz unparteiisch wurde und einige unverständliche Entscheidungen traf. Aber davon musste der Fokus weggenommen und hin zum selbstbewussten Spiel zurückgefunden werden. Mit einem erkämpften 10:9 ging es schließlich in die Halbzeit.

In der zweiten Spielhälfte ging es ähnlich weiter, jedoch sah man nun mehr Wille bei den SG-lerinnen. Die Abwehr war stärker und der Angriff selbstsicherer. Mit einem 21:21 in der 57. Minute wollte man sich am liebsten die Augen zuhalten. Doch hier gelang es dank Teampower noch drei Mal, den Ball im Friedberger Netz zu versenken, sodass in der letzten Minute aufgeatmet und sich auf den Jubel nach dem Schlusspfiff gefreut werden konnte. Dies war natürlich dann auch der Fall und als wäre es erst gestern gewesen, lag man sich erneut in den Armen, schrie „ungeschlagen!“ und erfreute sich des Erfolgs und des Kampfes in der Friedberger Halle. Somit sind die Damen gesichert kommende Saison in der Bezirksoberliga.

„Das heißt aber nicht, dass wir die kommenden zwei Spiele unmotiviert angehen, sondern mit genauso viel Power, damit wir den Zusatz ’ungeschlagen’ weiterhin mit Stolz tragen können“, heißt es aus dem Kreis der Mannschaft. (1871-)

SG 1871 Augsburg/Gersthofen: Kotas, Linck (Tor), Braun (1), Seiler, Jünger (1), Lieder, Fischer, Debor (2), Schmidtmann (1), Linke (2), Ahmetovic (3), Höfner (8), Päckert (2), Schröder (4).