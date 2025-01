Gersthofer Teams starten durchwachsen ins neue Jahr

Die Herrenmannschaft der SG 1871 Gersthofen verliert verdientermaßen gegen Haunstetten II, während die Damen in heimischer Halle immerhin einen Punkt holen.

TSV Haunstetten - SG 1871 34:28 (16:12) (Herren): Die Hausherren warteten direkt mit einem Ausrufezeichen auf und die auf dem Papier mit einigen erfahrenen Ex-Bayernligaspielern besetzte Mannschaft zeigte den SGlern eindrucksvoll, wie man mit einer einfachen Stoßbewegung eine Überzahl herstellt, sodass sich Trainer Schmölz bereits nach nur sieben Spielminuten genötigt sah beim Spielstand von 6:1 Toren die erste Auszeit zu nehmen. Die SG-Herren waren zu träge in die Partie gestartet und das Rückzugsverhalten ließ sehr zu wünschen übrig. Matthias Bause steuerte auf Seiten der Haunstetter die Begegnung nach seinem Gusto. Geduldig wurden zahlreiche Spielzüge abgespult und zumeist blieb den Gästen nur das Nachsehen. Die eigenen Angriffsbemühungen waren gezeichnet von einer mangelhaften Chancenverwertung und fehlendem Spielwitz, sodass die Defensive der Gastgeber leichtes Spiel hatte. Nachdem man sich auch in Überzahl nicht entscheidend an die Gastgeber heranschieben konnte, gelang es zumindest in eigener Unterzahl nicht abgehängt zu werden. Mitte der ersten Halbzeit konnte man den Rückstand auf 8:5 Tore verringern, doch torlose fünf Minuten führten nicht dazu, dass man wieder gleichziehen konnte und folglich baute Haunstetten den Vorsprung wieder auf 12:5 Tore aus. Bis zur Halbzeitpause war man bemüht den Rückstand so gering als möglich zu halten, denn nach wie vor fehlte im Angriff das Quäntchen Glück beim Torwurf oder es wurde schlichtweg die falsche Entscheidung getroffen. Die beiden Unparteiischen beendeten den ersten Durchgang beim Spielstand von 16:12 zugunsten des TSV Haunstetten II.

Gersthofen misslingt auch der Start in die zweite Halbzeit

In der Kabine war es zunächst sehr ruhig, denn niemand wusste so recht, was hier vorgegangen war. Coach Schmölz machte in seiner Halbzeitansprache deutlich, dass er eine ähnliche Leistung in der zweiten Halbzeit nicht akzeptieren würde und motivierte seine Männer das Ruder noch herumzureißen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit bot sich jedoch ein beinahe gleiches Bild. Die Gäste aus Augsburg bissen sich in der sicher stehenden Abwehr der Hausherren fest und konnten nur unter größten Anstrengungen zum Torerfolg gelangen. Haunstetten hingegen verwaltete das Spiel. Positiv zu erwähnen ist, dass sich der Vorsprung auf drei Tore einpendelte, man jedoch bis zur Zwei-Minuten-Zeitstrafe gegen Fabian Fischer nicht näher herankam. Spielertrainer Schmölz stellte in der 42. Spielminute dann immerhin den Anschlusstreffer zum 22:20 her, doch auch hierauf wusste Haunstetten die passende Antwort und erhöhte prompt wieder auf einen sicheren Abstand von 26:20. In der eigenen Defensive war man stets einen Schritt zu langsam, um die geduldig agierenden Angreifer aus dem Konzept zu bringen und musste nur wenige Minuten später nach einem Foulspiel auf Maximilian Kranz verzichten, der des Feldes verwiesen wurde. Alles Aufbäumen half nichts und man agierte in der zweiten Halbzeit ganze zehn Minuten in Unterzahl, obwohl Lukas Schmölz einige gelungene Aktionen hatte und sein Team so noch im Spiel halten konnte. Insgesamt waren die SG-Herren an diesem Abend kein annähernd ebenbürtiger Gegner und das Spiel endete mit 34:28 für die zweite Auswahl der Haunstetter.

Die Tabellensituation spitzt sich zu

Langsam spitzt sich die Tabellensituation zu, denn gegen einen direkten Konkurrenten hatte man an diesem Tag Federn lassen, sodass der Abstand zum Mittelfeld der Bezirksoberliga immer größer wird. In den nächsten Begegnungen werden sich Spieler und Trainer etwas einfallen lassen müssen, um nicht doch noch plötzlich im Abstiegsstrudel zu enden. Erste Gelegenheit hierzu ist am 25.01.2025 gegen den TSV Friedberg II, welcher aktuell den vorletzten Platz innehat. Doch auch hier lauert Gefahr, denn im ersten Saisonspiel hatte man hier wertvolle Punkte liegen gelassen. Anpfiff ist um 19:30 Uhr in der Sporthalle des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen.

SG 1871: Müller, Wiedemann (Tor), Kranz (1), Haunstetter, Kastner, Seitz (4), Nachbauer (6), Schmölz (6), Walter (8/4), Lindloff (2), Kürpik, Feistle (1), Kielburg, Kraus.

Gersthofer Damen kassieren späten Ausgleich

SG 1871 - TSV Göggingen 31:31 (16:15) (Damen): Am vergangenen Samstag erkämpften sich unsere Damen der SG 1871 Augsburg/Gersthofen trotz einer erneut sehr ausgedünnten Bank mit einem Ausgleichstreffer 20 Sekunden vor dem Abpfiff noch einen Punkt. Im neuen Jahr wollte man in der Anton-Bezler-Halle in Göggingen direkt zwei Punkte mit nach Hause nehmen. Zunächst gelang es den SG-Damen auch, in den ersten fünf Minuten mit vier Toren (5:1) in Führung zu gehen. Auf Grund von Passfehlern im Angriff und einem zu langsamen Rückzugsverhalten konnten die Damen des TSV Göggingen jedoch wieder aufschließen. Da sich die SG die Tore vorne hart erkämpfen musste und die Gegner hingegen vergleichsweise zu leicht zum Abschluss kamen, konnte sich die SG bis zur Halbzeit nicht mehr eindeutig absetzen und ging mit einem Tor Führung (16:15) in die Kabine.

Ähnlich verhielt es sich auch in der zweiten Halbzeit des Spiels. Die SG-Damen versuchten, sich im Angriff mit Hilfe verschiedener Spielzüge Lücken zu erarbeiten, konnten sich selbst dafür jedoch nicht immer mit einem Tor belohnen. Zudem kamen auch die Außenspielerinnen des TSV Göggingen vermehrt zum erfolgreichen Abschluss. So wechselte immer wieder die Führung. Allerdings konnte keine der Mannschaften mit mehr als zwei Toren in Vorsprung gehen. Dennoch gaben die SG-Damen nicht auf und kämpften bis zum Schlusspfiff um jedes Tor, sodass der Zwei-Tore-Vorsprung des TSV in der 59 Minute noch aufgeholt werden konnte und die SG schließlich zumindest mit einem Punkt nach Hause fahren konnte. (AZ)

SG 1871: Kotas (Tor), Birk, Dobberstein (3), Kranz (1), Ahmetovic (11), Debor, Bota, Linck (Tor), Schmidtmann (4), Linke (1), Schmatkow (2), Schröder (8). Lieder (1)