SG 1871 Augsburg/Gersthofen erlebt das nächste Debakel

Plus Der Handball-Bezirksoberligist kapituliert gegen den Tabellenführer und gerät mit 16:42 unter die Räder.

Nach der 23:37-Klatsche beim TSV Bobingen erlebten die Bezirksoberliga-Handballer der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen das nächste Debakel. In der Halle am Meierweg gerieten sie gegen den Tabellenführer TSV Schwabmünchen mit sage und schreibe 16:42 unter die Räder.