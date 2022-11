Stadtbergen

25.11.2022

Beim gewünschten Windrad für Stadtbergen gibt es eine große Hürde

Der mögliche Standort an der südwestlichen Ecke Stadtbergens wäre ideal, alle Fraktionen sind dafür, doch die Fläche gehört dem Freistaat.

Plus Fraktionsübergreifend will der Stadtrat Stadtbergen ein Windrad mit Bürgerbeteiligung, auch in der Öffentlichkeit ist das Interesse groß. Doch es gibt ein Problem.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Das geplante Windrad in Stadtbergen bekommt weiter Rückenwind. Wie groß das Interesse an der Anlage ist, zeigte wieder einmal die jüngste Sitzung im Rathaus, zu der mehr Besucher als Stadträte gekommen waren. Auslöser war ein Antrag der Grünen Ende Oktober auf Prüfung möglicher Standorte, da zum einen die neue Gesetzeslage die Errichtung der sogenannten Windenergieanlagen (WEA) erleichtert und zum anderen die gestiegenen Energiepreise zu einem Umdenken bei vielen Bürgerinnen und Bürgern geführt hat. Lieber heute als morgen würde daher die Stadt im Staatswald bei Deuringen eine solche Anlage mit Bürgerbeteiligung bauen. Doch es gibt ein Problem.

