Stadtbergen

12:30 Uhr

Grüne wollen ein 166 Meter hohes Bürgerwindrad

Plus Am Donnerstag steht im Stadtrat Stadtbergen ein Windrad auf der Tagesordnung. Profitieren sollen von der 166 Meter hohen Anlage nicht nur Bürger und Bürgerinnen.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Für mächtig Wind dürfte ein Vorschlag der Grünen in Stadtbergen sorgen, der bereits am Donnerstag im Stadtrat in der öffentlichen Sitzung besprochen wird. Zusammen mit der Stadt und den Grundstückseigentümern will die Bürger-Energie-Genossenschaft Neuburg- Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt (BEG) auf einer Fläche der bayrischen Staatsforsten ein Bürgerwindrad aufstellen. Erforderlich ist dafür nach Auskunft des Fraktionsvorsitzenden Fabian Münch allerdings eine Nabenhöhe von 166 Metern. Profitieren sollen von der gewonnenen Energie nicht nur die Stadt, sondern vor allem auch die Bürger, die sich an dem Projekt beteiligen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen