Der neue Kulturamtsleiter für Stadtbergen plant ein virtuelles Museum

Plus Ihm liegt eine gute Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Sozialausschuss am Herzen. Felix Petzold will sich für die Erwachsenenbildung und außerschulisches Lernen einsetzen.

Seit dem 1. Februar ist Felix Petzold neuer Leiter des „Fachbereichs 1.2 – Kultur“ der Stadt Stadtbergen. Geboren und aufgewachsen ist er mit seinen drei Geschwistern in einem Lehrerhaushalt in Lindau am Bodensee. Aufgrund des Studiums zog er nach dem Abitur und Zivildienst nach Augsburg. Schon kurz nach dem Start in seinem neuen Aufgabenbereich weiß er genau, was in der kommenden Zeit dort geschehen soll.

Nach dem ersten Staatsexamen für das Lehramt an der Realschule (Deutsch/evangelische Religionslehre) und dem Masterabschluss in fachdidaktischen Vermittlungswissenschaften arbeitete Petzold von 2012 bis 2021 am Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte. Schwerpunktmäßig wirkte er dort als nationaler Leiter von EU-Bildungsprojekten, aber auch als Lehrbeauftragter (bis 2021). Im Zuge dessen konnte er auch breite Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit und im Tagungs- und Veranstaltungsmanagement sammeln. Nach dem Abschluss der Promotion zum „historischen Lernen an materieller Religion im Museum“ arbeitete der 39-Jährige bei der Regierung von Schwaben im Bereich der Pandemiebekämpfung. Abgeordnet nach Aichach leitete der dort zuletzt das dortige Contact-Tracing-Team mit bis zu 76 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei einem Durchlauf von über 200 Mitarbeitern in zweieinhalb Jahren.

