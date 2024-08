Essen in Kitas und Schulen in Stadtbergen wird teurer

Wer einkaufen geht, weiß: Viele Lebensmittel werden immer teurer. Das geht auch dem Caterer so, der die Kindertagesstätten in Stadtbergen mit Mittagessen versorgt. Er hatte deshalb der Stadt Stadtbergen mitgeteilt, dass er zum 1. September die Preise für die Verpflegung erhöhen werde, nämlich um 30 Cent pro Mahlzeit im Krippen- und Kindergartenbereich und um 40 Cent für Schulkinder. Obwohl der Verwaltungsausschuss dem Stadtrat empfohlen hatte, diesen Betrag an die Eltern weiterzugeben, kam es auf der letzten Sitzung des Stadtrats vor der Sommerpause noch zu einer Diskussion.

Wie Bürgermeister Paulus Metz nach der Sitzung berichtet, hatte die SPD-Fraktion vorgeschlagen, die Erhöhung solle von der Stadt übernommen werden, um die Eltern nicht zusätzlich zu belasten. In den Einrichtungen der Stadt kostet das Essen, die Erhöhung eingerechnet, ab September zwischen 4,20 Euro und 4,35 Euro in den Kitas und bei vier Belegungstagen pro Woche 72 Euro pro Monat an den Schulen. Im Preis eingerechnet seien ebenfalls Kosten fürs Personal sowie Sachkosten.

Vier Gegenstimmen gegen teureres Mittagessen

Da diese unberührt blieben und es allein um die Erhöhung des Caterers gehe, die dieser für die Lebensmittel veranschlage, sollte der Betrag nun an die Eltern weitergegeben werden. Laut Metz hatte die SPD jedoch vorgeschlagen, dass die Stadt die Erhöhung nicht weitergeben und selbst bezahlen solle. Metz sieht das anders. „Wir stellen als Kommune schon die nötige Infrastruktur zur Verfügung, etwa die Mensa für die Schulkinder. Da will ich nicht auch noch das Essen subventionieren.“ Der Stadtrat stimmte bei vier Gegenstimmen für die Erhöhung der Essensentgelte.