Führung zum möglichen Standort des Windrads stößt auf großes Interesse

Statt Proteste gibt es bei der Führung zum geplanten Standort des Bürger-Windrads in Stadtbergen viel Applaus. Zufahrtswege sind sogar "panzergerecht" ausgebaut.

Das geplante Bürger-Windrad in Stadtbergen bewegt die Menschen. Rund 30 Teilnehmer kamen jetzt zu einer Führung des Bund Naturschutz (BN) zum angedachten Standtort in den Westlichen Wäldern. "Die Resonanz war sehr positiv", freut sich Paul Reisbacher. Wie berichtet will die Bürger-Energie-Genossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt (BEG) zusammen mit der Stadt und den Grundstückseigentümern auf einer Fläche der bayrischen Staatsforsten die Anlage betreiben. Erforderlich ist für einen wirtschaftlichen Betrieb dafür eine Nabenhöhe von 166 Metern. "Der Standort ist ideal", sagte Stadtrat und stellvertretender Vorsitzende des BN, Thomas Miehler, der die Gruppe durch den Wald an den möglichen Standort führte.

Rund 30 Teilnehmer kamen jetzt zu einer Führung des Bund Naturschutz (BN) zum angedachten Standtort in den Westlichen Wäldern. Foto: Bund Naturschutz

Die Tour begann am Parkplatz der Waldhausklinik, führte vorbei am westlichen Ortsrand von Deuringen und dem ehemaligen Schießplatz der Amerikaner bis hin zum geplanten Standort. Dieser befindet sich dicht an den Flurgrenzen von Stadtbergen, Diedorf und Augsburg im sogenannten Scheitergehau. Kritiker hatten im Vorfeld moniert, dass durch den Bau wertvoller Waldboden versiegelt werden müsse. Diese Vorbehalte konnten jedoch bei der Führung widerlegt werden: Da wegen des amerikanischen Militärs alle Wege bereits "panzergerecht" ausgebaut sind, sei eine ausreichende Tragfähigkeit für Baufahrzeuge und Geräte gegeben.

Windrad benötigt lediglich 300 Quadratmeter Grund

Der Standort selbst befindet sich deutlich mehr als 1000 Meter entfernt von den Häusern in Deuringen, Stadtbergen, Leitershofen und Diedorf. Die Bürger dort seien laut BN weitgehend geschützt vor Geräuschen, störender Optik und dem sogenannten Schlagschatten der Rotoren. Insgesamt müssten nach Auskunft des Betreibers nur 300 Quadratmeter Grund für die Errichtung des Windrads versiegelt werden. Diese Fläche besteht jedoch aus älteren Fichten und als Ausgleich soll an anderer Stelle neuer Laubwald gepflanzt werden. Bis zu zwölf Millionen Kilowattstunden soll das Windrad erzeugen. Der Vorstandsvorsitzende der BEG, Peter Mießl, betont, dass man für die gleiche Menge Sonnenenergie stattdessen etwa zehn Hektar, also das 20-Fache, benötigen würde.

Die Grünen in Stadtbergen wollen ein Windrad und haben bereits einen Standort im Auge. Foto: Bündnis 90/Die Grünen

Profitieren sollen von der gewonnenen Energie nicht nur die Stadt, sondern vor allem auch die Bürger. Angedacht ist bislang eine Beteiligung allerdings ausschließlich für Stadtberger Bürger und Bürgerinnen. "Es gibt also keinen Nachteil im Zusammenhang mit diesem Windrad?", wollte ein Bürger am Ende der Führung wissen. "Ich sehe nur Vorteile, vor allem für Stadtbergen", sagte Miehler. Und gab es in anderen Regionen bei ähnlichen Führungen überwiegend Proteste, so wurden diesmal die Informationen mit viel Applaus bedacht.