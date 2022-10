In Stadtbergen ist eine "Schatztruhe" gefunden

Der evangelische Kindergarten in der Osterfeldstraße hat jetzt einen eigenen Namen. Er weist darauf hin, welch ein Schatz die Kinder sind.

Im November 2019 wurde die Arche Noah Kinderkrippe in der Elias-Holl-Straße in Stadtbergen mit einem neuen Gebäude auf dem Nachbargrundstück um einen mittlerweile dreigruppigen Kindergarten als Schwestereinrichtung erweitert. Inzwischen hat der Träger ekita.net (Evangelische Kindertageseinrichtungen in der Region Augsburg) aus organisatorischen Gründen Krippe und Kindergarten voneinander getrennt und beide Kitas sind eigenständig.

Um einen eigenen Namen zu finden, waren die Evangelische Friedenskirche, die Kindergarteneltern mit Elternbeirat, das pädagogische Team, Stadt und natürlich die Kinder aufgerufen, Ideen und Vorschläge zu unterbreiten. Jetzt war es so weit: Unterhaltsam räumten die Kinder die „geheimnisvolle“ Schatztruhe mit ihren verborgenen ganz besonderen Schätzen symbolisch aus, die für die Werte und Vielfalt von ekita.net stehen. „Wir sind der Schatz im Acker der Gemeinde“ klang es anschließend freudig aus den Kinderkehlen.

Eltern und Team waren in die Namensfindung in Stadtbergen eingebunden

„Unsere Kleinen sind wahrlich der Schatz der Gemeinde, sowohl in Kirche als auch in der Kommune“, betonten Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz und Pfarrer Adam Weiner. Mit der Enthüllung des Namensschilds künstlerisch gestaltet von Grafikerin Simone Baltos – ihre Tochter zählt zu den ehemaligen Kindergartenkindern – war das „Namens-Rätsel“ zur Freude aller Beteiligten um die „Schatztruhe“ letztendlich gelöst. (inst)

