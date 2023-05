Stadtbergen

Vorgehen des Ordnungsdienstes in Stadtbergen kommt auf den Prüfstand

Plus Nachdem bereits rund 900 Personen die Petition "Stoppt den Ordnungsdienst in Stadtbergen" unterschrieben haben, kommt Bewegung in die Sache. Der Initiator der Aktion erklärt seine Beweggründe.

Von Matthias Schalla

Die Petition "Stoppt den Ordnungsdienst in Stadtbergen" findet immer mehr Unterzeichner. Stand Donnerstagmittag waren es knapp 900 Personen, die mit ihrer Unterschrift den Unmut über das ihrer Meinung nach unverhältnismäßige Vorgehen der Kräfte kommentieren. Initiiert hat die Aktion der Stadtberger Philipp Remplik, für den vor allem der Einsatz am letzten Tag des Stadtfestes das Fass zum Überlaufen brachte. Im Gespräch mit unserer Zeitung nennt er nun konkret seine Beweggründe und auch der Bürgermeister reagiert.

Dem Leiter des Ordnungsamts, Markus Voh, ist der erste Vorfall vor etwa zwei Jahren, den Remplik anspricht, bekannt. "Der Ordnungsdienst hatte einen Strafzettel ausgestellt, da der Betroffenen durch eine entgegen der Fahrtrichtung offenstehende Autotür Fußgänger auf dem Gehweg behindert hatte", erinnert sich Voh. Dies will Remplik auch gar nicht bestreiten. "Allerdings wollte ich gerade meine an Krücken gehende frisch operierte Tochter ins Auto verladen", sagt er. Dieses Argument aber hätte der Ordnungsdienst nicht gelten lassen und ihm stattdessen eine saftige Strafe von 35 Euro verpasst. Immer wieder sei ihm zudem aufgefallen, dass das Ordnungsamt regelmäßig damit beschäftigt ist, den Reifenabstand geparkter Autos vom Bordstein zu messen und bei einer Überschreitung ebenfalls Bußgelder zu verhängen. Auslöser für seine Petition war letztendlich aber der Sonntag beim Stadtfest.

