Lange Nacht für den Feuerwehrnachwuchs

Im ganzen Landkreis Augsburg präsentierten sich die Wehren. In Stadtbergen gab es eine Übung, die so seit vier Jahrzehnten nicht mehr stattgefunden hatte.

Knapp 30 Feuerwehren im Augsburger Land nutzten am Wochenende die "Lange Nacht" der Feuerwehren, um sich zu präsentieren. Vielleicht noch ein wenig länger war die Nacht für den Feuerwehrnachwuchs in Stadtbergen, für den just an diesem Wochenende eine besondere Übung anstand.

32 Buben und Mädchen der Jugendfeuerwehren Stadtbergen/Deuringen/Leitershofen übten 24 Stunden lang. Einsätze hautnah und spannend inszeniert begleiteten die 12- bis 17-Jährigen, die bei einem Mülltonnen- und Lagerfeuerbrand, der Suche nach vermissten Personen, Ölspurbeseitigung, Fehlalarm, Türöffnungen oder First Responder-Übungen das bisher Erlernte erfolgreich in die Tat umsetzen konnten. Zu den absoluten „Highlights“ zählten die Großübungen wie eine Personensuche mit Polizei und Hundestaffel und ein „Realbrand“ mit viel Rauch und Qualm im städtischen Bauhof am Vehiclepark. Für den Stadtberger Kommandanten Martin Rusch ist diese Jugendübung fast „geschichtsträchtig“: „Seit 43 Jahren ist es das erste Mal, dass die Jugendfeuerwehren aus den drei Stadtteilen gemeinsam eine Übung absolvieren.“ Klar, dass die Übernachtung im Feuerwehrhaus zudem für Begeisterung bei der Jugend sorgte.

Lesen Sie dazu auch