Nachdreher Virchow-Living

Diese Insolvenz erinnert ein wenig an die große Pleite des einstigen Augsburger Konzerns Walter Bau im Jahr 2005. Firmenchef Ignaz Walter machte unter anderem nach zahlreichen Übernahmen und Fusionen die Kündigung von Bankbürgschaften für die Insolvenz verantwortlich. Ähnlich argumentiert Werner Schlicher, der Geschäftsführer der Holding von Primus Concept und der mehr als 80 Tochterunternehmen. Gegenüber den Medien erklärte er, dass neben der allgemeinen Marktentwicklung seit Corona, die Zinssteigerungen und die immer geringer werdende Bereitschaft der Banken zur Zusammenarbeit zur Zahlungsunfähigkeit geführt hätten. Den Betroffenen hilft dies herzlich wenig. Eine Frau aus Diedorf hat sich nun ebenfalls an die Redaktion gewandt. Sie wünscht sich, dass die Käufer beim Wohnprojekt "Virchow-Village" eine gemeinsame Strategie entwickeln, um mit möglichst geringem Schaden aus der Sache herauszukommen. Und es scheint einen kleinen Hoffnungsschimmer zu geben.

Ähnlich wie der Käufer aus Stadtbergen hat auch die Diedorferin bereits die Grunderwerbssteuer und Notargebühren gezahlt. Auf rund 20.000 Euro belaufen sich diese Kosten und das Geld für die Notarleistungen wird sie nicht mehr zurückbekommen, sollte die Gesellschaft Insolvenz anmelden. "Bislang aber liegt nur ein Antrag für die Holding, also quasi die oben drüber gestülpte Gesellschaft aller Unternehmern vor", erklärt ein Mitarbeiter der Kanzlei, die vom Gericht mit der Abwicklung beauftragt wurde. Das Besondere bei Primus Concept sei, dass für jedes Wohnprojekt eine eigene Gesellschaft gegründet wurde. Mittlerweile sind es mehr als 80 meist als GmbH oder GmbH & Co.KG eingetragene Firmen. Im Fall Virchow-Living hatten Käufer einen Vertrag mit der "Primus Concept Future 27 GmbH & Co.KG" abgeschlossen, die wiederum eine Tochterfirma der "Primus Concept Immobilienpartner und Beteiligung GmbH" abgeschlossen. Und gerade dieses verwirrende Firmengeflecht könnte nach Informationen unserer Zeitung möglicherweise die Rettung bedeuten.