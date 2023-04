Stadtbergen

11:34 Uhr

Stadtbergen bekommt ein großes und grünes Büro- und Ärztehaus

An der Grenze zu Steppach soll im Virchow-Viertel ein neues Büro- und Ärztehaus auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses an der Ulmer Landstraße gebaut werden.

Plus Im östlichen Bereich des Virchow-Viertels an der Grenze zu Steppach soll ein ganz besonderes mehrgeschossiges Büro- und Ärztehaus entstehen. Der Abschleppdienst müsste in dem Fall ausziehen.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Für Stadtrat Gerhard Heisele von den Freien Wählern ist das jetzige Grundstück an der Ulmer Landstraße 383 "ein Schandfleck" und auch viele Autofahrer dürften ein ungutes Gefühl bekommen, wenn Sie das Gelände des ehemaligen Autohauses Mayr und Wagner betreten. Schließlich ist dort mittlerweile ein Abschleppdienst tätig, der bekannt dafür ist, dass er Falschparker blitzschnell am Haken hängen hat. Dies dürfte sich schon bald ändern. Einstimmig votierte der Stadtrat bei seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag für das vom Eigentümer vorgelegte Planungskonzept für ein neues Büro- und Ärztehaus. Dieser Komplex an der Grenze zu Steppach dürfte neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit setzen. Denn: Konzipiert ist das Haus als sogenanntes "Green Building". Für die Entwicklung des Gebäudes östlich des Virchow-Viertels ist allerdings eine Bauleitplanung erforderlich, da ein Teil des geplanten Gebäudes im Außenbereich liegt und ein Teil im Bereich des ungeplanten Innenbereiches. Aufgrund der Größe der Grundfläche und der Höhe des Gebäudes sticht der Komplex optisch deutlich aus der umliegenden Bebauung heraus. "Aus Sicht der Verwaltung ist aber die geplante Entwicklung des Grundstücks mit einer immissionsarmen gewerblichen Nachnutzung städtebaulich vorstellbar und wünschenswert", betonte die Mitarbeiterin des Bauamts. Und so soll das Büro- und Ärztehaus im Detail aussehen. Bis zu vier Geschosse und ein Flachdach Der Neubau soll nach der aktuellen Planung neben dem Hauptsitz der Firma des Eigentümers weitere Büro- und Verwaltungseinheiten bekommen, sowie ein Ärztehaus mit verschiedenen medizinischen Bereichen, Institutionen und Laboren. Ein Entwurf des Architekturbüros, der KE Alm GmbH, sieht dafür ein Gebäude mit bis zu vier Geschossen und einem Flachdach vor. Im Grenzbereich zu Steppach soll der Komplex nur drei Geschosse hoch werden. In Metern ausgedrückt heißt dies, dass der viergeschossige Bereich knapp 16 Meter emporragen wird, der etwas niedrigere Bereich lediglich zwölf Meter. Auch für ausreichend Parkraum soll gesorgt werden. An der Grenze zu Steppach soll im Virchow-Viertel ein neues Büro- und Ärztehaus auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses an der Ulmer Landstraße gebaut werden. Weichen musste dann auch der Abschleppdienst. Foto: Marcus Merk Besucher und Angestellte des Büro- und Ärztehauses können entweder im u-förmigen Innenhof des Gebäudes oder im nördlichen Grundstücksbereich parallel zur Ulmer Landstraße parken. Ausgewiesen werden sollen Stellflächen für Kurzzeitparker, auch behindertengerechte Parkplätze sind vorgesehen. Des Weiteren wird es eine Tiefgarage geben. Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt ausschließlich über die Ulmer Landstraße, um eine Belastung durch den Lärm des Verkehrs zu minimieren. "Von der Stadtberger Straße aus ist dies daher nicht möglich", teilte das Bauamt mit. Viel Wert wird jedoch vor allem auf die ökologischen Aspekte und den Immissionsschutz gelegt. Büro- und Ärztehaus soll zertifiziert werden "Das Gebäude ist als Green Building geplant", sagte die Bauverwaltung. Auslöser für diese Form der "grünen Bauten" sind neben dem Klimawandel auch die mittlerweile große Ressourcenknappheit, die für ein Umdenken in der Bauwirtschaft gesorgt hat. Für die Bewertung der Nachhaltigkeit gibt es aussagefähige Bewertungen. Martina Bauer von den Grünen regte daher an, auch das Büro- und Ärztehaus entsprechend zertifizieren zu lassen. Lohnen würde sich dies auch für den Eigentümer, da nachhaltige Gebäude werthaltiger sind und zugleich geringere Betriebs- und Unterhaltskosten aufweisen. Erhöhen sollen sich allerdings unter anderem auch die Chancen bei Verkauf und Vermietung, da der hohe Standard gleichwohl für Eigentümer, Mieter und Nutzer sichtbar wird. Dies ist auch bei dem geplanten Büro- und Ärztehaus der Fall. Lesen Sie dazu auch Gersthofen Plus Eigentümer enthüllt geheime Pläne für den Hery-Park in Gersthofen

BGH-Urteil Wohnungseigentümer dürfen "nicht einfach drauflos bauen"

Spatenstich im Sicence Park II Wissenschaftsstadt in Ulm wächst weiter Neben einer üppigen Dachbegrünung und einem Regenwassermanagement soll ein "grüner Wall" als Lärmschutz zur angrenzenden Wohnbebauung auf Steppacher Flur fungieren. Auch der weitere Außenbereich soll großzügig begrünt werden und sogar an der Fassade ranken Pflanzen herab, wie eine visualisierte Ansicht des Architekturbüros zeigt. Fraktionsübergreifend gab es viel Lob für das Projekt. Gerhard Heisele lobte zudem die optimale Verkehrsanbindung, Julia Mai von den Grünen wünschte sich zusätzlich allerdings noch einen Radweg. Roland Mair (SPD) empfahl, rechtzeitig die Stadt Neusäß über das geplante Büro- und Ärztehaus zu informieren. Schließlich stünde es direkt an der Grenze und sei ob der Größe nicht zu übersehen. Der Termin für den Spatenstich steht zwar noch nicht fest, sicher ist aber laut Bauverwaltung, "dass für den Bau des Büro- und Ärztehauses das aktuelle Gebäude mit Nutzungen entfallen würde". Und somit müsste sich auch der Abschleppdienst ein neues Domizil suchen.

Themen folgen