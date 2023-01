Stadtbergen

Stadtbergen wählt noch vor den Sommerferien den Bürgermeister

Plus Ein Vorschlag zur Zusammenlegung der Landtags-, Bezirkstags- und Bürgermeisterwahl, findet keine Mehrheit. Der Wahlleiter steht fest.

Die Amtszeit von Bürgermeister Paul Metz endet in Stadtbergen am 10. Oktober. Vor zwölf Jahren hatte er in einer denkbar knappen Stichwahl gegen seinen Herausforderer Herbert Woerlein gewonnen. Damit endete die 19-jährige SPD-Regentschaft und ein CSU-Mann hatte den Chefsessel im Rathaus wieder inne. Brisanz versprach auch die Wahl vor sechs Jahren: Neben der SPD schickten die Grünen einen Kandidaten ins Rennen. Metz gewann jedoch haushoch. Nun sind im Sommer erneut die Wähler und Wählerinnen aufgerufen. Doch die Suche nach einem geeigneten Termin gestaltete sich im Stadtrat bei der jüngsten Sitzung nicht so einfach.

