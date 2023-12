Thierhaupten

vor 47 Min.

50 Jahre in einem Beruf und Betrieb - das gibt es in Thierhaupten

50 Jahre hat Bernhard Schreier (zweiter von rechts) in der Thierhauptener Firma Zimmerei-Holzbau Schreier gearbeitet. Darüber freuen sich die Ehegatten Adolf und Klara Schreier (links), sowie der neue Firmenchef Stefan Schreier (rechts).

Plus In einem Betrieb in Thierhaupten gab es eine besondere und für die heutige Berufswelt ungewöhnliche Ehrung: Bernhard Schreier arbeitete dort 50 Jahre als Zimmerer.

Von Claus Braun Artikel anhören Shape

Auf ein besonderes Berufs- und Arbeitsjubiläum wurde auf der Weihnachtsfeier der Firma Zimmerei-Holzbau Schreier angestoßen. Seit dem 1. September im Jahre 1973 arbeitete Bernhard Schreier im gleichen Betrieb als Zimmerer und hat sich dabei größte Wertschätzung der Inhaber und Kunden erworben.

Die Wurzeln des Unternehmens Zimmerei-Holzbau Schreier gehen bis auf das Jahr 1949 zurück. Zimmerermeister Clemens Schreier gründete den Zimmereibetrieb in Thierhaupten. Im Jahre 1978 übernahm Sohn Adolf Schreier nach seiner Meisterprüfung die Zimmerei, die bis Ende 2016 als Einzelunternehmen von ihm geführt wurde. Seit Januar 2017 lautet die neue Firmenbezeichnung Schreier Zimmerei-Holzbau GmbH & Co.KG mit den Geschäftsführern Adolf Schreier und Sohn Stefan Schreier, der im Jahre 2015 Weiterbildung zum Zimmerermeister sowie zum Staatlich geprüften Bautechniker erfolgreich abschließen konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen