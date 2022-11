Braucht Thierhaupten Berater, um Fördergelder zu bekommen?

Plus Der Förderantrag für den Bau des Seniorenzentrums in Thierhaupten wurde im Sommer abgelehnt. Nun hat die SPD-Fraktion Verbesserungsvorschläge.

Der Bau des geplanten Seniorenzentrums in Thierhaupten stockt. Nachdem ein Antrag des Markts für Fördermittel im Sommer abgelehnt wurde, möchte sich die Gemeinde im nächsten Jahr erneut um staatliche Hilfen für das Millionenprojekt bewerben. Die SPD-Fraktion sieht dabei Verbesserungspotenzial.