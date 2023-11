Bücherei Thierhaupten feiert 70. Geburtstag

In einem geschichtsträchtigen Gebäude in Thierhaupten ist die Bücherei untergebracht. Am Wochenende gibt es zum Jubiläum drei Tage lang ein Programm.

Auf ein spannendes Wochenende dürfen sich alle Bücherfreundinnen und -freunde in der Marktgemeinde Thierhaupten freuen, da die Gemeindebücherei St. Peter und Paul ihren 70. Geburtstag feiern wird. Vom 17. bis 19. November ist ein Programm geplant, das jede Altersgruppe ansprechen soll.

Noch viel älter als die Bücherei selbst ist das Gebäude, wo die vielen Bücher und Medien seit dem Jahr 1993 stilvoll untergebracht sind. Im Jahr 1816 ließ der ehemalige Abt des Benediktiner Klosters am Klosterberg ein neues Schulhaus bauen. Karl Dietrich, der Besitzer des Klosters, hatte am nordwestlichen Teil des Klostergartens den Bauplatz unentgeltlich abgetreten. Abt Edmund Schmid, die vier in Thierhaupten verbliebenen Mönche sowie der Gutsbesitzer Karl Dietrich kamen für die Baukosten auf. Am 17. Juni 1817 übergaben sie das Schulhaus an die Gemeinde Thierhaupten. Dieses Gebäude sollte „einzig und allein zur Bildung der gegenwärtigen und kommenden Jugend Thierhauptens benützet werden“, stand in der Schenkungsurkunde.

Das Haus diente für viele Generationen als Schule

Nach dem Jahre 1850 war eine Erweiterung notwendig, ebenso 1912 und 1936. Im Sinne der Stifter diente das Haus für viele Generationen als Schule. Als 1975 eine moderne Schule am Kreuzberg entstand, beheimatete die alte Schule einige Jahre den Kindergarten und später ein Jugendtreff. Im Jahre 1993 wurde nach einem Teilabbruch und grundlegender Renovierung im Zuge der Dorferneuerung das historische Gebäude seiner heutigen Nutzung übergeben.

Auf diese Zeit und die vier Jahrzehnte zuvor schaut die heutige Büchereileiterin Hannelore Landes zusammen mit ihrem Team besonders am Samstag zurück, wenn nach dem Jubiläumsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul (Beginn 19 Uhr) ein Empfang und Festakt stattfinden wird. Bereits am Samstagnachmittag kommen insbesondere Kinder im Alter zwischen vier und sieben Jahren auf ihre Kosten, wenn Melanie und Benjamin Stuchly aus Ehingen aus ihrem Buch „Feuerköpfe“ lesen.

Die Bücherei wurde modernisiert

Eine Lesung für Erwachsene ist bereits tags zuvor ab 19.30 Uhr in der Bücherei terminiert. Titus Müller, Autor der Buchreihe „Die Spionin“, wird in Thierhaupten zu Gast sein und aus seinen Werken vortragen. Der Autor wurde in der Vergangenheit bereits mit renommierten Preisen bedacht und ist laut den „Ruhr Nachrichten“ einer der großen zeitgenössischen Erzähler.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten am Sonntag ist bei der großen Buchausstellung bei Kaffee und Kuchen auch wieder viel Gemütlichkeit angesagt. Dabei können die Gäste in den neuesten Büchern stöbern und sehen, wie sich die Bibliothek nach der jüngst durchgeführten Modernisierung präsentiert.

Das Programm: Freitag, 17. November ab 19.30 Uhr: Autorenlesung mit Titus Müller – Autor der Buchreihe „Die Spionin“ in der Bücherei. Eintritt 7 €, Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Samstag, 18. November: 15 Uhr: Autorenlesung für Kinder im Alter zwischen vier und sieben Jahren mit Melanie und Benjamin Stuchly. Autoren der „Feuerköpfe“. Lesung in der Bücherei, Eintritt 2 €; 19 Uhr: Jubiläumsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul. 20 Uhr: öffentlicher Empfang in der Bücherei mit Festakt „70 Jahre Gemeindebücherei“. Sonntag, 19. November, von 12 bis 18 Uhr: Große Buchausstellung mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen in der Bücherei.