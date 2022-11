Die "Tenne" wird zum großen Krippenmuseum im Kloster Thierhaupten

Plus Das Kloster Thierhaupten wird um eine Attraktion reicher. Über 350 Krippen können dort künftig bestaunt werden. Gebaut sind sie in aufwendiger Handarbeit.

Auch wenn derzeit noch Kartons, Kisten, Pinsel, Heißklebepistolen und Bohrmaschinen das Bild prägen, steht mit der Kulturtenne nun ein Multifunktionsraum im Kloster Thierhaupten vor seiner Vollendung. Am 25. November und somit einen Tag vor der offiziellen Eröffnung des Engerlmarkts in der Marktgemeinde wird die Kulturtenne eingeweiht und ihrer Nutzung übergeben.