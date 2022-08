Thierhaupten

vor 32 Min.

Zum 100. lassen es Thierhauptens Schützen richtig krachen

Plus Der Verein, der in diesem Jahr die Festwoche ausrichtet, hat etliche Höhen und Tiefen erlebt. Eine Geschichte über sportliche Triumphe und einen Kurzschluss mit Folgen.

Von Claus Braun

Seinen 100. Geburtstag feiert in diesen Tagen der Schützenverein "Edelweiß" Thierhaupten im Rahmen der 56. Festwoche. Vom 10. bis 15. August wird an sechs Tagen auf dem Festgelände an der Baarer Straße gefeiert und der langen Schießsport-Tradition in der Marktgemeinde gedacht.

