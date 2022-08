Thierhaupten

06:30 Uhr

Die Festwoche in Thierhaupten kehrt nach drei Jahren zurück

Plus Mit einem zünftigen Standkonzert und Salutschüssen wird am Mittwoch in Thierhaupten die Festwoche eröffnet. Das Programm hat der Schützenverein zum 100. Jubiläum auf die Beine gestellt.

Von Claus Braun

Am Mittwoch ist es in Thierhaupten wieder so weit: Mit einem zünftigen Standkonzert bei Freibier und Salutschüssen der Böllerschützen wird nach drei Jahren Corona-Zwangspause wieder die Festwoche in der Marktgemeinde eröffnet. Bis Montag, 15. August, wartet auf die Besucher ein buntes Festprogramm, das der Schützenverein Edelweiß zu seinem 100. Vereinsgeburtstag auf die Beine gestellt hat.

