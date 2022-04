Ustersbach bringt Kita-Neubau auf den Weg

Der Gemeinderat ändert den Flächennutzungsplan und hofft auf einen baldigen Baubeginn für die Kita.

Die Zeit für den Kita-Neubau in Ustersbach drängt. Im August 2024 läuft die Nutzungsfrist für die alte Einrichtung St. Fridolin aus. Mit einem Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans östlich der Schule hat der Gemeinderat jetzt den Weg für einen baldigen Baubeginn freigemacht.

Beschleunigt wird das Genehmigungsverfahren für den Kita-Neubau über eine sogenannte Einbeziehungssatzung. Dazu hatte das Landratsamt Augsburg (LRA) in einem Schreiben an die Gemeinde geraten und diesem Vorschlag war der Gemeinderat Ustersbach in einer seiner letzten Sitzungen einstimmig gefolgt.

Mit der Einbeziehungssatzung kann laut LRA der Flächennutzungsplan ohne größeren Aufwand und ohne lange zeitliche Verzögerung geändert werden. Wichtig sei dabei nur, dass die "Mitprägung" durch die Gemeinbedarfsfläche (Schulgebäude) in der Begründung dargelegt werde und städtebauliche Vorgaben für die Kita aufgenommen sind, so das LRA in seinem Schreiben.

Kita soll direkt neben der Grundschule in Ustersbach entstehen

Das Baugebiet östlich des Forums Ustersbach werde nach der beschlossenen Änderung somit direkt an das Gelände der Grundschule anschließen, bestätigte Bürgermeister Willi Reiter (CSU) nach der Sitzung, die neue Kita werde also direkt neben der Grundschule entstehen. Reiter rechnet nach der Bearbeitung durch die Bauplaner auch seitens der Verwaltung mit einer raschen Umsetzung. Von den städtebaulichen Vorgaben sei vom Gemeinderat bereits die maximal zulässige Wandhöhe für den Kita-Neubau beschlossen worden, so Reiter; sie dürfe zehn Meter nicht überschreiten.