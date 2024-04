Vhs-Kurs über Kinder und ihre Sicherheit im Internet

Die Volkshochschule im Landkreis Augsburg veranstaltet einen Onlinevortrag zur Datensicherheit. Es geht um Trends bei digitalen Medien bei Kindern bis zwölf Jahre.

Die Volkshochschule im Landkreis Augsburg bietet einen Onlinevortrag an. Der Kursleiter beleuchtet dabei aktuelle Trends bei digitalen Medien bei Kindern bis etwa zwölf Jahre. Was ist gerade im Gespräch, welche neuen Apps und Serien sind in Mode? Worum geht es dabei?

Welche Gefahren lauern in der digitalen Welt?

Der Kursleiter erläutert, welche Chancen die digitalen Medien bieten und auch die Gefahren, denen Kinder in der digitalen Welt begegnen können. Was sind mögliche Strategien, um den Nachwuchs sicher zu begleiten, wenn nötig zu schützen und dabei auch den verantwortungsvollen Umgang und die schönen Seiten der digitalen Medien zu zeigen?

Die Teilnehmer erfahren in diesem Vortrag, womit sich Kinder bis zwölf Jahren in der digitalen Welt beschäftigen. Sie werden in die Lage versetzt, die Gefahren und Chancen zu erkennen und ihnen angemessen zu begegnen, um ihren Kindern einen möglichst sicheren und sinnvollen Einsatz der digitalen Medien zu ermöglichen. Dieser Kurs richtet sich an Interessierte mit Kindern bis zwölf Jahre.

Vor dem Kurs herausfinden, was das Kind im Internet macht

Die Teilnehmer sollten zur Vorbereitung herausfinden, was ihr Kind aktuell im Internet macht. Wie viel Zeit verbringt es an Handy, Konsole und PC? Der Kurs findet am Mittwoch, 10. April, von 19 bis 20.45 Uhr statt und kostet fünf Euro. Anmeldung unter www.vhs-augsburger-land.de, Kursnummer QON105m01. (AZ)

