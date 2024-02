AfD in Welden: Gegendemo wird vermutlich größer als angenommen

Demonstriert wurde in Welden schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Das soll sich am kommenden Wochenende ändern. Hintergrund ist eine Veranstaltung der AfD.

Eine Demo in Welden? Das gab es in dem beschaulichen Ort im Holzwinkel seit Jahrzehnten nicht mehr. Bürgermeister Stefan Scheider erinnert sich jedenfalls an keine einzige Demo in den vergangenen 20 Jahren. Entsprechend groß schlagen im Ort nun die Wellen, weil am kommenden Samstag, 24. Februar, gegen "Rechtsradikalismus, Rassismus und Antisemitismus" demonstriert werden soll. Es soll eine Gegendemo zu einer Veranstaltung der AfD Augsburg-Land werden. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass dort mehr Menschen erwartet werden, als zunächst angenommen.

Anti-AfD-Demo in Welden am Samstag, 24. Februar

Angemeldet hatten die Demo Maria Lawall und ihr Mann Thomas aus Welden. "Wir haben bei Facebook gelesen, dass die AfD eine Veranstaltung in Welden plant. Dagegen wollten wir etwas machen", erzählt Maria Lawall. Die 69-Jährige ist nach eigenen Angaben kein Mitglied einer Partei. Lawall: "Wir sind nur beim Bund Naturschutz." Bis vor ein paar Wochen habe die Rentnerin auch noch nie eine Demo angemeldet, sagt sie. Doch dass in ihrem Wohnort eine große Veranstaltung der in Teilen als rechtsextrem eingestuften AfD stattfinden soll, passt ihr überhaupt nicht. Gemeinsam mit anderen will sie deshalb vor dem Holzwinkelsaal ein Zeichen setzen. Auf einem Flyer zur Veranstaltung, der in Welden momentan die Runde macht, heißt es sarkastisch: "Schön wären Schilder, Trillerpfeifen und alles, was Lärm macht, um den `Demigrationsfreunden` einen herzlichen Empfang zu bereiten."

Das Landratsamt bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass die Demo in Welden ordnungsgemäß angezeigt wurde. Sie ist in diesem Jahr eine der ersten Demos zu diesem Thema im Landkreis. Landrat Martin Sailer (CSU), der zuletzt bei der großen Demo gegen Rechtsextremismus auf dem Augsburger Rathausplatz auftrat, wird an der Veranstaltung in Welden nicht teilnehmen. Allerdings bewerte er "grundsätzlich alle Veranstaltungen als positiv, die sich gegen die Verletzung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unseres Landes richten", teilt Sailer über eine Sprecherin des Landratsamts mit.

Veranstaltung der AfD Augsburg-Land im Holzwinkelsaal Welden

Während am nächsten Samstag vor dem Holzwinkelsaal also demonstriert werden soll, wird im Saal zeitgleich eine Veranstaltung der AfD Augsburg-Land stattfinden. Veranstalter ist Jörg Mikszas. Er ist Vorsitzender des AfD-Kreisverbands und sitzt als einziger Vertreter der Partei auch im Marktgemeinderat in Welden. Erwartet werden dort unter anderem die Bundestagsabgeordneten Rainer Kraft und Peter Felser sowie Anna Nguyen, die für die AfD im hessischen Landtag sitzt. Sie sollen zu den Themen Bauernproteste, Wirtschaftskrise und Energiewende sprechen. Jörg Mikszas teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit, es gehe dabei um die "drängendsten Probleme unserer politischen Gegenwart". Zur angekündigten Gegendemo erklärt der AfD-Kreisvorsitzende: "Demonstrationsrecht sowie Meinungsfreiheit haben in unserem Verständnis einen sehr hohen Stellenwert, finden aber dann auch ihre Grenzen, wenn für einfache politische Infoveranstaltungen polizeilicher Schutz benötigt wird und die Meinungsfreiheit des politischen Gegners eingeschränkt werden soll."

Die Polizei bereitet sich derzeit auf die Demo in Welden vor. Zur Frage, mit vielen Kräften sie vor Ort sein wird, teilt ein Sprecher der Polizei Schwaben Nord mit: "Der Kräfteansatz der Polizei wird individuell aufgrund der vorhandenen Lageerkenntnisse festgelegt." Neben dem Schutz der Versammlung und deren Teilnehmer habe die Polizei auch ein Augenmerk darauf, dass Unbeteiligte so gering wie möglich durch die Versammlung beeinträchtigt werden.

Wie viele Teilnehmer kommen zur Demo nach Welden?

Auch Weldens Bürgermeister Stefan Scheider (parteilos) hofft, dass alles geordnet abläuft. Scheider, der im Wahlkampf von Freien Wählern und der Weldener Gruppierung "WiR" unterstützt wurde, geht davon aus, dass deutlich mehr als die angemeldeten 50 Teilnehmenden kommen werden. Seitdem der Flyer zur Demo die Runde mache, werde er ständig darauf angesprochen. Darunter sei auch viel Kritik, schließlich habe er als Bürgermeister die Entscheidungshoheit darüber, wer den Holzwinkelsaal in Welden nutzen darf. Die Veranstaltung der AfD sei am 28. Januar angemeldet worden, erzählt Scheider. "Bei mir ist das als reine Infoveranstaltung angekündigt worden." Der Veranstalter, der auch im Marktgemeinderat sitzt, müsse wie alle anderen auch 200 Euro Miete zahlen und dürfe die Halle mit Platz für etwa 300 Menschen nutzen. Scheider steht zu dieser Entscheidung. Er sagt: "Der Saal wird unabhängig von Parteizugehörigkeit zur Verfügung gestellt." An der AfD-Veranstaltung im Holzwinkelsaal will Bürgermeister Scheider nicht teilnehmen. Ob er bei der Gegendemo mitläuft, habe er bislang nicht entschieden.