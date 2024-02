Anti-AfD-Demos in Welden, Großaitingen und Königsbrunn angekündigt

Zeitgleich zu Veranstaltungen der AfD finden im Augsurger Land in den kommenden Tagen mehrere Demos gegen Rechtsextremismus statt. Folgendes ist geplant.

Mehr als 25.000 Menschen gingen vor knapp zwei Wochen in Augsburg auf die Straße, um ein Zeichen gegen rechtsextreme Umtriebe in Deutschland zu setzen. Etwa 700 Menschen kamen am Mittwoch auf den Rathausplatz um gegen die AfD zu demonstrieren. Nun soll es auch im Augsburger Land mehrere Demonstrationen gegen Rechtsetremismus geben. Das ist geplant:

Demo gegen Rechtsetremismus in Welden am 24. Februar

Welden In der Holzwinkelgemeinde wird es am Samstag, 24. Februar, ab 18 Uhr eine Demonstration gegen Rechtsradikalismus, Rassismus und Antisemitismus geben. Zur gleichen Zeit findet im Weldener Holzwinkelsaal eine Veranstaltung der AfD Augsburg-Land statt. Erwartet werden dort unter anderem die Bundestagsabgeordneten Rainer Kraft und Peter Felser sowie Anna Nguyen , die für die AfD im hessischen Landtag sitzt. Sie sollen zu den Themen Bauernproteste, Wirtschaftskrise und Energiewende sprechen.

Die Vertreter der in Teilen als rechtsextrem eingestuften AfD wollen Demonstrierende mit Demoschildern und Trillerpfeifen empfangen. Angemeldet wurde die Demo von zwei Privatpersonen aus Welden. Dort hat sich die Veranstaltung schnell herumgesprochen. Die Veranstalter gehen davon aus, dass weit mehr als die zunächst angemeldeten 50 Personen zur Demo kommen werden.

Großaitingen Auch in Großaitingen wird es am Freitag, 16. Februar, eine Demonstration gegen eine Veranstaltung der AfD geben. Hierzu ruft das „Bündnis für Demokratie, Vielfalt und Menschenwürde Großaitingen “ auf, zu dem sich Bürgerinnen und Bürger zusammengeschlossen haben. Die Demonstration beginnt um 17.30 Uhr an der Lindauerstraße gegenüber des Gasthofes Grüner Kranz, in dem die AfD-Veranstaltung stattfindet.

"Lichtermeer für die Demokratie" am 18. Februar in Königsbrunn

Königsbrunn Das Bündnis "Gespür fürs Wir" lädt zur Demo mit dem Motto "Lichtermeer für die Demokratie" am 18. Februar um 18 Uhr in Königsbrunn ein. Die Aktion auf dem Marktplatz solle eine Bezeugung für ein buntes Königsbrunn , heißt es in einer Ankündigung. Dabei solle ein Meer aus Licht gegen das Dunkel von Hass und Hetze, Rassismus und Antisemitismus gebildet werden. Die Organisatoren rufen Teilnehmer dazu auf, Handy, Taschenlampe oder Lichterkette mitzubringen. Es gehe darum, nicht zuzulassen, dass Menschen in Deutschland ausgegrenzt, diffamiert und verfolgt werden. Die Demonstration solle als Zeichen gegen Rechtsextremismus und "widerwärtige Deportationsfantasien" verstanden werden. Am Ende der Ankündigung heißt es: "Wir wollen damit zeigen, dass unsere Zivilgesellschaft zusammensteht, um das Wertvollste zu verteidigen, was wir haben: unsere Demokratie."

Im Landkreis Augsburg erzielte die AfD bei den Landtagswahlen 2023 im Stimmkreis Augsburg Land-Süd 16,7 und im Stimmkreis Augsburg Land Dillingen 20 Prozent. Die bayerische AfD wird vom Verfassungsschutz als Rechtsextremismus-Verdachtsfall beobachtet, andere Landesverbände der Partei gelten den Behörden bereits als gesichert rechtsextrem. (mit mjk und nos)

