Anti-AfD-Demo in Welden geplant: So positionieren sich die Markträte

Plus Während die AfD am Samstag im Holzwinkelsaal tagt, soll vor der Halle gegen Rechtsextremismus demonstriert werden. Wie die Mitglieder des Gemeinderats dazu stehen.

Von Philipp Kinne

Die angekündigte Demo gegen Rechtsextremismus in Welden schlägt hohe Wellen. Inzwischen gehen die Veranstalter davon aus, dass hunderte Menschen am Samstag vor dem Holzwinkelsaal demonstrieren könnten, während im Saal eine Veranstaltung der in Teilen als rechtsextrem eingestuften AfD stattfindet. Organisatorin Maria Lawall ist überrascht von der Resonanz ihrer Demo: "Das wird ziemlich groß." Jetzt positionieren sich auch die Mitglieder des Marktrats in Welden.

Weldener Marktrat will "Zeichen gegen die Ideologie der AfD" setzen

Die wollen mehrheitlich an der angekündigten Demo gegen "Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus" teilnehmen. In einer fraktionsübergreifenden Mitteilung des Marktrats wird schriftlich mitgeteilt: "Wir, die Fraktionen der CSU, der Bürgergemeinschaft Welden und der Freien Wähler sowie die Gruppe Liste WiR und die Vertreter der H.u.U/ ÖDP des Marktgemeinderats Welden, schließen uns dieser Demo mehrheitlich an und hoffen auf zahlreiche Unterstützer sowie eine Demonstration." Unabhängig vom Inhalt der AfD-Veranstaltung wolle man ein "klares Zeichen gegen die Ideologie der AfD" setzen, die in Welden und in Deutschland keinen Platz finden dürfe, heißt es in der Mitteilung.

