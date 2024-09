Regen und schlechte Sicht: 84-Jährige wird bei Unfall leicht verletzt

Regen und Sichtbehinderung durch die Frontscheibe sind laut Polizei Zusmarshausen der Grund für einen Unfall, bei dem eine 84-jährige Fahrerin versehentlich die Gegenfahrbahn befuhr. Die Frau war am vergangenen Donnerstag von Welden nach Reutern unterwegs. Wohl weil ihre Scheibe beschlagen war, kam sie nach links auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Autofahrer erkannte die Gefahr, konnte jedoch nicht mehr den Zusammenstoß verhindern. Beide Autos kollidierten so stark, dass sie sich jeweils um 180 Grad drehten. Die Frau erlitte dabei leichte Verletzungen. Der andere Betroffene blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. (AZ)

