Westheim

06:09 Uhr

LEW wollen Teile von Westheim mit Nahwärme versorgen

Plus Nachdem der Stadtkern von Neusäß nach und nach mit Fernwärme versorgt wird, gibt es nun auch eine Idee für Teile von Westheim. Zentrum könnte eine große Hackschnitzelanlage sein.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Die LEW stellte in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses ein grobes Konzept für eine Nahwärmeversorgung für einen Teil von Westheim vor. Demzufolge wäre ein Nahwärmenetz mit einer großen Hackschnitzelanlage am westlichen Rand des Stadtteils denkbar. Die Leitungen könnten dann westlich der Bahnlinie sowohl die Haushalte in den künftig geplanten Baugebiete südlich der Frühlingstraße beim Friedhof bis hin zur Bahnunterführung an der Grundschule versorgen - insgesamt 315 Gebäude im 35 Hektar großen Quartier inklusive des Notburgaheims. Davon seien die Mehrheit aber alte Bestandsgebäude, nur die 48 geplanten Neubauten im Neubaugebiet sind dann auf einem höheren Effizienzstandard (55), die dann weniger Energie brauchen. Laut LEW braucht das Unternehmen etwa eine Anschlussquote von anfangs 50 Prozent, bis später zu 70 Prozent, damit das Projekt sich wirtschaftlich rentiere.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Zwei mögliche Standorte gibt es für die Heizzentrale

Wie Ingenieur Dr. Young-Jae Yu von der LEW erläuterte, seien Detailfragen für das Projekt erst in einem nächsten Schritt in einer Machbarkeitsstudie zu klären, etwa ob eine Hackschnitzelanlage so nah an der Wohnbebauung sowie am FFH-Gebiet Schmuttertal überhaupt möglich sei. Denn die Heizzentrale ist ein recht großes Gebäude, es ist mit Zulieferverkehr und eventuell auch Geruchsbelästigung zu rechen. Denkbar seien laut LEW zwei Standorte: Am westlichen Ortsrand bei der Reitanlage Nerz sowie nahe des Spielplatzes an der Stierwiese. Auch vorhandene Bodendenkmäler im Neubauquartier und beim Notburgaheim könnten die Sache komplizierter machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen