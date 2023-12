Zusmarshausen

05:29 Uhr

Fakten zum Bahnhalt sollen schon im Frühjahr 2024 vorliegen

Eine Bahn-Fernverkehrstrasse entlang der Autobahn könnte den Weg ebnen für einen Regionalbahnhalt in Zusmarshausen. Nun soll es zusätzliche Untersuchungen geben.

Plus Verkehrsminister Bernreiter schaltet sich in Debatte um einen Bahn-Haltepunkt in Zusmarshausen ein. Er beauftragt Untersuchungen. Ganz im Sinne der Grünen.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Es ist genau die Nachricht, auf die viele Zusmarshauser und Zusmarshauserinnen gewartet haben: Der bayerische Verkehrsminister beauftragt die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), nun für Fakten rund um einen möglichen Haltepunkt für Regionalzüge in Zusmarshausen zu sorgen. Die Ergebnisse sollen bereits im April 2024 vorliegen und sollen in die Trassenauswahl für die neue Fernverkehrsverbindung zwischen Ulm und Augsburg einfließen, teilt das bayerische Staatsministerium für Bau, Wohnen und Verkehr mit. Hauptsächlich geht es um Fahrgastprognosen. Das jetzige Vorgehen ist eine komplette Wende in der bisherigen Politik und entspricht der Forderung einiger Landtags-Grünen um Max Deisenhofer und Stephanie Schuhknecht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von ThingLink anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann ThingLink Oy Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Klicken Sie hier für die Vollbild-Ansicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen