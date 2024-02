Hier können Sie den Faschingsumzug aus Zusmarshausen im Livestream sehen

Tausende Faschingsfreunde werden am Sonntag in Zusmarshausen erwartet. Unsere Redaktion überträgt den großen Faschingsumzug ab 13 Uhr im Livestream.

Am letzten Faschingswoche geht es in Zusmarshausen noch einmal rund. Am Sonntag findet der große Faschingsumzug der Zusamtaler Bettschoner statt. Tausende Faschingsfreunde werden zum vermutlich größten Umzug im Augsburger Land erwartet. Für alle, die nicht selbst vor Ort seien können, überträgt unserer Redaktion den Faschingsumzug im Livestream.

Der Faschingsumzug 2024 in Zusmarshausen startet am Sonntag um 13 Uhr

Um 13 Uhr startet der rund zweistündige Faschingsumzug, der von den Zusamtaler Bettschonern auf die Beine gestellt wird. Der Gaudiwurm mit insgesamt 77 Gruppen und rund 2500 Teilnehmenden verläuft von der Augsburger Straße vorbei am Marktplatz und weiter über die Wertinger Straße. Das Ende bildet meist die Tankstelle oder die Ecke Wertinger Straße/Römerstraße. Aufstellung der Umzugsteilnehmenden ist im Richtstattweg. Nach dem Umzug ist jedoch noch nicht Schluss: Es geht weiter im Partyzelt am Wertstoffhof in Zusmarshausen oder in der Schwarzbräuhalle. (kinp)